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Клопп побил рекорд Гвардиолы

Вратарь Габулов улетел с «Брюгге» на зимние сборы

Английский «Ливерпуль» приобрел самого дорогого защитника в истории Вирджила ван Дейка, мадридский «Атлетико» сможет, наконец, задействовать свои летние приобретения, а Криштиану Роналду уже получает предложения уйти из мадридского «Реала». «Газета.Ru» представляет обзор зимних футбольных трансферов.

С началом 2018 года открылось зимнее трансферное окно, и уже в первые дни января в футбольной Европе клубы заключили несколько интересных сделок.

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Самым громким трансфером наступившего года пока остается переход центрального защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль» за баснословные €80 млн.

Голландец с «живописной» фамилией стал самым дорогим защитником в истории.

Причем ценник на это амплуа поднялся ощутимо — в августе прошлого года «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы приобрел Джона Стоунза у «Эвертона» всего за £47,5 млн.

Любопытно, что в последние годы именно «Саутгемптон» стал одним из основных поставщиков кадров для мерсисайдцев, включая Садио Мане и Адама Лаллану. В общей сложности за последние четыре «Саутгемптон» заработал на «Ливерпуле» около €200 млн.

В испанском чемпионате значительно усилился мадридский «Атлетико». Прямых трансферов Диего Симеоне не совершал, однако только в новом году клуб сможет задействовать свои летние приобретения.

Первым делом мадридцы вернули из аренды 28-летнего нападающего Витоло, который провел осень в «Лас-Пальмасе».

Из-за невозможности регистрировать новых футболистов до 2018 года «матрасники» купили Витоло у Севильи за €36 млн и отдали его в аренд. Теперь же футболист сможет защищать цвета «Атлетико».

Примерно таким же образом развивалась ситуация и с Диего Костой, покинувшим прошлым летом лондонский «Челси». Правда, форвард не играл на правах аренды ни в какой команде, а тренировался вместе с «Атлетико», и по правилам только в новом году сможет выйти на поле за свой новый старый клуб.

В испанской прессе активно начали обсуждать персону лидера мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который, по слухам, очень хочет сменить клуб, yj руководство «сливочных» не хочет его отпускать.

Тем не менее, El Chiringuito передает, что у португальского футболиста имеется три предложения о трансфере. Отмечается, что один из клубов всерьез намерен приобрести Роналду, в связи с чем в ближайшее время вступит в переговоры с «Реалом».

Самым интересным для российских болельщиков переходом в начале года стал трансфер 34-летнего вратаря тульского «Арсенала» и сборной России Владимира Габулова в бельгийский «Брюгге».

Поздно вечером 2 января твиттер клуба опубликовал новость, в которой сообщил о подписании с российским футболистом контракта на полтора года.

Финансовых подробностей сделки пока разглашается.

Габулов за свою продолжительную карьеру защищал ворота московского «Динамо», ЦСКА, «Алании», «Анжи», «Кубани». Свое последнее сотрудничество с «Динамо» голкипер закончил в мае 2016-го и более полугода находился в статусе свободного агента. Только в январе 2017 года Габулов подписал полуторагодовой контракт с «Арсеналом», стал капитаном тульского клуба и его основным вратарем.

Ветеран сам рассказал о причинах перехода в бельгийский клуб в своем инстаграме.

«Переход в «Брюгге» для меня — это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень.

Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!» — написал Габулов в своем инстаграме.

Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни! My transfer to Brugge is a new challenge for me. This is a moment when I start with a clean slate and I need to prove and confirm my level every day. This is an opportunity to realize my dream - to play in the European league, try to win the championship and come back to the Champions League with my team. It's a really interesting chance both in football and in my life!

Публикация от @ vladimir_gabulov

Лидер чемпионата Бельгии «Брюгге» едва ли не активнее всех конкурентов действует с самого начала зимнего траснферного окна. После подписания российского ветерана, руководство клуба обратило свой взор к молодому поколению.

Новым приобретением бельгийцев стал 18-летний сенегальский форвард Крепин Диарра, которого клуб приобрел у норвежского «Сарпсборга» за €2 млн.

После 21-го тура «Брюгге» лидирует в национальном первенстве с подавляющим преимуществом, опережая ближайшего преследователя «Шарлеруа» на 11 очков. За девять туров до конца чемпионата шансы команды на победу очень высоки. Таким образом, Габулов уже в этом году может стартовать в главном клубном европейском турнире Лиге чемпионов.

Что касается трансферов внутри РФПЛ, то пока российские клубы не особо активны. Махачкалинский «Анжи» усилился румынским полузащитником Паулом Антоном из бухарестского «Динамо», а «Тосно» взял в аренду из «Ростова» Тимофея Маргасова.

Не исключено, что этой зимой петербургский «Зенит» может расстаться со своим капитаном Доменико Кришито.

Турецкий клуб «Фенербахче» готов заплатить €2 млн за трансфер итальянского защитника, но руководство сине-бело-голубых считает данную сумму недостаточной и требует за своего игрока €3 млн. Переговоры между клубами продолжаются.

Есть новости и у наших ближайших соседей.

Киевское «Динамо» усилилось левым полузащитником Беньямином Вербичем из Словении.

За переход футболиста под свои знамена динамовцы заплатили недавнему сопернику «Локомотива» по Лиге Европы датскому «Копенгагену» €4 млн.

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