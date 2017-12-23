Год фигурного катания: рекорды Медведевой и уход Липницкой

Фигурное катание — один из тех видов спорта, за которые россияне могут гордиться без оговорок и сомнений, без всяких «да, но…». Красота, артистичность и воля к победе сплелись в этой дисциплине и отлично легли на российский характер, принеся нам немало успехов, ведь

чтобы искренне стремиться к первому месту, нам зачастую нужно что-то большее, чем просто упорный физический труд: творчество, магия, личное отношение…

Все это было с лихвой продемонстрировано российскими фигуристами в уходящем 2017 году. Однако прежде чем перейти к трагедиям и триумфам прошедшего сезона, хотелось бы разобраться с делами грядущими — олимпийскими, а также делами насущными — допинговыми.

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Главная олимпийская надежда

На Игры-2018 в Пхенчхане поедет максимально возможное количество россиян в женском одиночном катании и спортивных парах — по трое. Также по два представителя России будут участвовать в мужском катании и соревновании танцевальных пар. Эти квоты были завоеваны по итогам чемпионата мира в Хельсинки — 2017.

В женском катании на Олимпиаде у россиянок есть серьезные шансы занять весь пьедестал:

при наличии Евгении Медведевой, Алины Загитовой и еще одной, несомненно, сильной фигуристки, которая к ним присоединится (ей может стать, например, Мария Сотскова), три медали — амбициозная, но вполне выполнимая задача.

В спортивных парах Евгения Тарасова / Владимир Морозов просто обязаны бороться за золото, а Ксения Столбова / Федор Климов, не так ярко проявившие себя в прошедшем сезоне, должны претендовать на еще одну медаль хотя бы за счет своего опыта.

В мужском катании вполне могут «пошуметь» раскатавшийся в этом году Михаил Коляда и неожиданно выстреливший 18-летний талант Александр Самарин.

В танцах дела обстоят посложнее при наличии таких мощных конкурентов, как французы Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон, канадцы Тесса Вирту / Скотт Моир и американцы Майя и Алекс Шибутани.

Однако опытнейшие Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в любом случае должны навязать серьезную борьбу за пьедестал,

а занявшие второе место на чемпионате России Александра Степанова и Иван Букин как минимум порадуют зрителей чистым и красивым исполнением.

Фигурное катание — это, пожалуй, единственный вид спорта, от которого россияне ждут олимпийских медалей в обязательном порядке, причем как минимум одна из них должна быть золотой.

Дела допинговые: Сотникова чуть не потеряла медаль

Допинговый скандал прошел мимо российских фигуристов — никого не лишили прошлых медалей, не отстранили от будущих Олимпиад, а значит в Пхенчхан смогут поехать все сильнейшие.

В неприятную ситуацию попала только Аделина Сотникова — первая в истории российская чемпионка в женском одиночном катании, завоевавшее свое золото в Сочи-2014.

В декабре 2016 года появилась информация о том, что спортсменка оказалась в «списке Дюшес», атлеты из которого якобы принимали специальный коктейль с запрещенными веществами, как уверял информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

Однако вскоре сам же осведомитель попросил прекратить разбирательство в отношении Сотниковой, и в ноябре 2017-го WADA объявило о том, что не имеет к девушке претензий.

Впрочем, Аделина и так пропускает этот сезон из-за восстановления от травмы, выступая в несложных ледовых шоу и проводя время в свое удовольствие, так что на олимпийский состав ее ситуация все равно бы никак не повлияла.

В остальном действующие фигуристы полностью «чисты» и здоровы, и поедут в Пхенчхан за медалями. Правда — под нейтральным флагом и в статусе «олимпийцев из России», а не сборной страны.

Их возможные награды официально пойдут только в личный зачет, а не в копилку достижений страны.

Такие условия нам поставил Международный олимпийский комитет (МОК), когда 5 декабря на заседании своего исполкома отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) из-за допингового скандала.

Поскольку ОКР отстранен, он не может отправлять спортсменов на Игры, и разрешение на участие нужно будет получать в индивидуальном порядке, посылая заявки в МОК.

Однако, как жестко, но справедливо отметила фигуристка Столбова в комментарии «Р-Спорт»:

«Мы поедем под белым флагом, но будем защищать нашу родину. Мы не сироты. У нас есть огромная величайшая страна. Все. Этот вопрос и тема закрыты».

Медведева заплатила за вершину здоровьем

Как известно, удержаться на вершине гораздо сложнее, чем взобраться на нее. 18-летний гений Евгения Медведева с честью прошла это испытание в 2017 году.

Вступая в этот год чемпионкой Европы и мира, а также победительницей финала Гран-при, подопечная Этери Тутберидзе сумела защитить два титула из трех.

В январе фигуристка победила на чемпионате Европы в Остраве с мировым рекордом в произвольной программе, заработав 150,79 балла.

В марте спортсменка, словно по расписанию, обновила рекорд в этом виде программы (154,40 балла) и оказалась сильнее всех на чемпионате мира в Хельсинки, заодно установив новое мировое достижение по сумме баллов — 233,41.

За такие феноменальные результаты Медведева удостоилась персональной поздравительной телеграммы от президента страны Владимира Путина, после чего вдохновленно заявила:

«Я надеюсь, что работа, которую мы проделываем с тренерами каждый день, действительно приносит большую пользу нашей стране. Порой очень печально слышать новости о том, о чем вы сами знаете…»

И Евгения абсолютно права: в этот нелегкий период ее уверенные, красивые победы с рекордными оценками и огромным отрывом от конкуренток кажутся глотком свежего воздуха в удушливой атмосфере бесконечных допинговых разбирательств.

В апреле 2017-го россиянка продолжила свою череду рекордов, успешно выступив за сборную России на командном чемпионате мира.

И пусть национальная команда страны заняла лишь второе место после хозяйки турнира Японии, Медведева сделала все для победы страны.

Спортсменка в очередной раз побила собственный мировой рекорд в короткой программе (80,85 балла) и по сумме баллов (241,31).

Стоит ли говорить, что девушка заняла уверенное первое место на обоих этапах Гран-при, в которых участвовала, и пробилась в финал?

Однако на этой ноте сольная композиция Медведевой резко оборвалась — к счастью, только на время. Нереальная сложность программ со множеством прыжков привела к тому, что у фигуристки появилась трещина в кости правой стопы.

Девушке наложили гипс, и она была вынуждена пропустить как финал Гран-при, так и чемпионат России. Впрочем, к Пхенчхану-2018 спортсменка должна полностью восстановиться.

Для набора оптимальной формы у нее еще будет январский чемпионат Европы.

Загитова — сверхновая звезда

Пока Медведева восстанавливается от травмы, во всей красе себя проявила другая ученица Тутберидзе — 15-летняя Алина Загитова.

Победив в марте 2017 года на юниорском чемпионате мира, девушка перенесла этот успех и на свой дебютный сезон среди взрослых,

одержав победу на двух этапах Гран-при, а затем, в отсутствие травмированной Медведевой, — и в финале.

После этого триумфа Загитова бойко пожелала Евгении скорейшего выздоровления, и вскоре забрала первое место чемпионата России — уже как «право имеющая».

Это неожиданное появление «сверхновой» звезды, должно быть, еще больше напугало иностранных конкурентов и обнадежило россиян, ведь стало ясно: с травмой Медведевой жизнь не заканчивается.

Липницкая ушла и не обещала вернуться

За всеми этими успехами со стороны наблюдала Юлия Липницкая, которая после долгих попыток излечиться от многочисленных травм и анорексии в сентябре 2017 года объявила о завершении карьеры в 19 лет.

Поклонники фигурного катания восприняли ее уход как личную трагедию, ведь для многих эта девушка, давно уже не выступающая на высоком уровне, оставалась светлым воспоминанием об Олимпиаде-2014.

Пусть та «девочка в красном пальто» и не завоевала медалей в одиночном катании, внеся свою лепту только в командный триумф, с ней было связано столько надежд и столько патриотичной гордости, что шлейф сочинской славы до сих пор тянется за ней.

Однако сама Липницкая, кажется, полностью довольна своим решением. В данный момент она осваивает комментаторское дело и уже приняла участие в освещении этапов и финала Гран-при на спортивном телеканале.

Коляда: скрытая угроза Олимпиады

В мужском одиночном катании главной новостью 2017 года для россиян, безусловно, стал резкий прогресс Михаила Коляды. В 22 года фигурист сумел, наконец, взять под контроль свой разудалый характер и показать более чистое и прагматичное катание, чем раньше.

Как только оценки за прыжки стали гораздо выше, на Михаила посыпались достижения одно за другим. Спортсмен впервые в карьере победил на одном из этапов Гран-при, впервые взобрался на пьедестал в финале серии (взял бронзу) и, что самое главное,

стал первым фигуристом в истории России, который набрал больше 100 баллов за короткую программу.

Это произошло на этапе Гран-при в Пекине. Михаил заработал 103,13 пункта и еще долго не мог поверить в случившееся, а легенда фигурного катания Евгений Плющенко даже заявил, что Коляду, наконец, «прорвало».

На недавно завершившемся чемпионате России Михаил одержал победу второй раз подряд — не без падений, но с огромным отрывом от конкурентов.

Вот так неожиданно у страны появилась надежда на олимпийские медали в мужском одиночном катании — надо было только дождаться, когда Коляда решит повзрослеть.

Самарин наносит ответный удар

Как за Медведевой потянулась Загитова, так и после яркой вспышки Коляды на сцену почти сразу вышел недавний юниор Александр Самарин.

В этом году фигурист впервые попробовал себя на взрослом уровне и сразу попал в тройку лучших на этапе Гран-при в Канаде.

Причем во время исполнения короткой программы он первым из европейских фигуристов чисто исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп.

На чемпионате России 19-летний спортсмен переволновался и допустил некоторые ошибки, которые помешали ему навязать серьезную борьбу Коляде за первое место — Самарин стал вторым.

Однако по итогам короткой программы Александр лидировал, что не может не радовать хотя бы потому, что юный талант не боится признанных авторитетов.

Учитывая, что Максим Ковтун снялся с чемпионата России из-за травмы и в Олимпиаде участия точно не примет, почему бы не дать шанс парню с горящими глазами?

Тарасова и Морозов настроены на Олимпиаду

Российские спортивные пары в этом году подтвердили свой статус серьезных претендентов на олимпийские награды, хотя и не всегда радовали своих поклонников стабильностью. Например,

Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали лучшими на чемпионате Европы, взяли бронзу на планетарном первенстве, уверенно победили на этапах Гран-при в Москве и в Гренобле, однако в финале Гран-при неожиданно провалились.

Имея все шансы подняться на первую строчку, казалось бы, опытные россияне допустили столько ошибок, что опустились на пятое место с 208,73 баллами.

Впрочем, фигуристы объяснили это фиаско травмой Тарасовой и пообещали вскоре исправить все ошибки. Чемпионат России наглядно показал, что работа действительно была проведена: пара впервые в карьере заняла первое место на этом турнире.

#1 Публикация от Evgeniya (@_tarasova_evg) Апр 19, 2017 at 9:43 PDT

Вторая надежда России на Играх-2018 в парах — Ксения Столбова / Федор Климов — выступает пока не так уверенно, как их коллеги.

На чемпионате Европы и в финале Гран-при они стали только четвертыми, на мировом первенстве — пятыми. Более-менее приличными результатами ребята порадовали только на отдельных этапах Гран-при, заняв второе место в России и в Японии.

На чемпионате страны Столбова и Климов тоже стали вторыми, пропустив вперед Тарасову и Морозова.

Остается надеяться, что к Олимпиаде эта пара, в копилке которой уже есть серебро Сочи-2014, соберется и продемонстрирует свое лучшее катание.

В танцах только Боброва с Соловьевым

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев в этом году стали единственной танцевальной парой из России, которая сумела более-менее стабильно проявить себя на высоком международном уровне. Спортсмены завоевали бронзу на чемпионате Европы в Остраве,

на этапе Гран-при в Китае стали третьими, а в Москве — вторыми, из-за нелепой и необъяснимой ошибки уступив пальму первенства Алексу и Майе Шибутани.

Этих баллов им потом и не хватило, чтобы попасть в финал Гран-при: подопечные Александра Жулина уступили всего 0,61 пункта итальянцам Анне Каппеллини и Луке Ланотте и не вошли в шестерку лучших пар по итогам всех этапов серии.

В итоге россиян в финале не было вообще, потому что остальным до требуемых результатов было еще дальше.

Словно стараясь искупить свою вину, на чемпионате России Боброва и Соловьев показали настолько грамотное и чувственное исполнение, что заставили своего тренера пустить слезу. Нет сомнений, что на Олимпиаду поедут именно эти ребята.

Однако у России есть еще одна квота в танцах, и ее, скорее всего, получат Александра Степанова и Иван Букин, которые стали вторыми на чемпионате России и третьими на этапах Гран-при в Москве и Гренобле.

Плющенко прыгнул за бортик

В марте 2017 года двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении своей долгой карьеры. Несмотря на такое печальное известие, спортсмен почти сразу заявил, что вполне может поехать на Олимпиаду-2018 — только будет стоять уже по ту сторону бортика в качестве тренера.

Экс-фигурист открыл свою академию, обучение в которой, по информации СМИ, обходится в 150-200 тыс. в месяц, и уже привлек нескольких весьма многообещающих учеников.

В частности, под его руководством восстанавливается от травмы Аделина Сотникова и активно выступает 17-летняя Серафима Саханович, которых Плющенко горячо поддерживает в своих социальных сетях.

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