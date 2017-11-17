Кучеров шагает к рекорду НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» – 6:1

Визит «Далласа» к сметающей все на своем пути «Тампа-Бэй» был примечателен тем, что эта встреча была первой для экс-голкипера «Лайтнинг» Бена Бишопа со своим бывшим клубом после февральского трейда в «Лос-Анджелес».

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Летом Биг Бен подписал в статусе свободного агента контракт со «Старз», и в первой же рекламной паузе на видеокубе «Амали Арены» был показан ролик видеотрибьют для голкипера. Болельщики устроили отдавшему пять лет команде вратарю овацию, поднявшись со своих мест.

«Эти фаны многое значат для меня. Я провел великолепные годы в «Тампе», и они занимают важное место в моем сердце», — сказал после окончания встречи растроганный Бишоп.

В игре же ему удалось продержаться против лихой атаки хозяев целый период, но уже на 47-й секунде второго привычная комбинация с участием Никиты Кучерова и Виктора Хедмана в большинстве привела к первому взятию ворот «звезд».

Радек Факса смог через несколько минут убежать на рандеву с Андреем Василевским и реализовать свой момент, но это был лишь эпизод.

Менее чем через полторы минуты свой пятый гол в сезоне провел российский защитник-новичок Михаил Сергачев, а затем Брэйден Пойнт обокрал за воротами ведущего защитника «звезд» Джона Клингберга и закрутил голевую «улитку» в меньшинстве.

В третьем периоде Владислав Наместников и Кучеров вывели Стэмкоса на десятый результативный бросок в сезоне уже в равных составах, Стэмкос с Сергачевым организовали второй гол в чемпионате для Джейка Дотчина, а завершил дело своим дежурным голом, снова с передачи Стэмкоса, Кучеров.

Таким образом, Никита продолжает актуализировать разговоры о потеницальных 50 голах в 50 первых матчах сезона, что в НХЛ за всю историю удавалось только пяти хоккеистам, и никому из ныне действующих.

Стэмкос и Кучеров продолжают уверенно возглавлять и гонку лучших бомбардиров лиги. Но разговоры о «50 за 50» пока все же относятся больше к разряду фантастики: у Кучерова сейчас в активе 17 шайб, а заветное достижение считается невозможным в современной НХЛ.

А вот 15 побед в 19-ти стартовых играх команда Джона Купера уже одержала, повторив позапрошлогоднее достижение, установленное как раз «Далласом». В прошлом же сезоне такого старта не выдала ни одна команда лиги.

Что до «Старз», то они провели крайне неудачную выездную трехматчевую серию, набрав только одно очко в таблицу и пропустив 15 шайб в собственные ворота.

Прервал свою серию из девяти встреч с набранными баллами (5+8) российский нападающий техасцев Александр Радулов, который против «Тампы» отметился только удалением и единственным броском. Впрочем, тот факт, что он не закончил игру с отрицательным показателем полезности, по такому раскладу уже кажется неплохим.

Все российские легионеры хозяев провели яркую встречу. Василевский отразил 27 из 28-ми бросков по своим воротам и является лидером лиги среди вратарей по победам (14), Сергачев и Кучеров, набрав по 1+2, стали второй и третьей звездами поединка соответственно, а Наместников не только сделал голевую передачу и заработал полезность +2, но и подрался с защитником гостей Дэном Хэмьюсом.

«Оттава Сенаторз» – «Питтсбург Пингвинз» – 1:3

«Питтсбург», сначала прервав серию из четырех подряд выездных поражений, затем смог и почти месяц спустя выиграть два матча чемпионата подряд – последний раз команде Майка Салливана это удалось 24-26 октября.

Это была первая встреча «сенаторов» с «пингвинами» после того, как гол Криса Куница во втором овертайме седьмой игры финала Восточной конференции отправил «Оттаву» в отпуск, а «Питтсбург» – в финал за вторым Кубком Стэнли.

Куница в команде уже нет, а капитан Сидни Кросби проводит худший сезон в карьере. Правда, на этот раз самый бесполезный, если брать «плюс-минус» форвард лиги текущего сезона, провел хорошую встречу.

Кид Сид завершил ее с показателем +2 и на последних секундах вывел на бросок по пустым воротам забившего первый гол за «Пингвинз» Райли Шиэна.

Что до Евгения Малкина, то он отметился только двумя минутами штрафа и двумя бросками по воротам, а еще тем, что упал в начале третьего периода на Криса Уайдмэна, после чего защитник покинул лед и больше не вернулся в игру.

«Колорадо Эвеланш» – «Вашингтон Кэпиталз» – 6:2

В денверском «Пепси Центре» состоялась встреча двух самых русских команд НХЛ. В составе «Вашингтона» привычно вышли на лед Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, а «Колорадо» и вовсе выставил – впервые в сезоне – сразу пять российских хоккеистов.

Впрочем, героями встречи россиянам стать не удалось, потому что солировала шведско-канадско-финская первая тройка нападение «Эвеланш».

Габриэль Ландеског оформил хет-трик, а его партнеры по звену Натан Макиннон и Микко Рантанен по разу отличились сами и сделали на двоих семь результативных передач (четыре у Макиннона).

За «Кэпиталз» один из голов забил Кузнецов, реализовавший в третьем периоде удаление Якупова, а вот Овечкин и Орлов результативными действиями не отметились.

Семен Варламов, перебравшийся в «Колорадо» несколько лет назад как раз из «Вашингтона», отыграл хороший матч, отразив 28 бросков и пропустив всего две шайбы.

На счету Якупова только четыре минуты штрафа, а защитник Николай Задоров и вовсе набрал восемь штрафных минут.

Еще один защитник Андрей Миронов за 14:21 на льду отметился четырьмя силовыми приемами и шестью заблокированными бросками.

А вот дебютировавшему в «Колорадо» после тройного обмена между «лавиной», «Оттавой» и «Нэшвиллом», из которого он и переехал в Денвер, Владиславу Каменеву не повезло.

Он успел провести на льду совсем немного времени, когда попал под сокрушительный силовой прием Брукса Орпика. В результате молодой российский форвард покинул площадку с переломом руки и теперь пропустит наверняка больше месяца.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Сент-Луис Блюз» – 1:4

Владимир Тарасенко не набрал очков, но отметился показателем полезности +1 в выездной победе его «Сент-Луиса» над играющим пока в этом сезоне крайне нестабильно «Эдмонтоном».

Героем встречи стал канадский форвард Брэйден Шенн, оформивший дубль и набравший уже 14 (4+10) баллов за результативность в последних шести играх «музыкантов».

Для отразившего 29 бросков голкипера Джейка Аллена победа над «нефтяниками» стала сотой в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

Другие матчи

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Джерси Девилз» – 1:0 ОТ

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Каролина Харрикейнз» – 6:4

«Монреаль Канадиенз» – «Аризона Койотс» – 4:5

«Миннесота Уайлд» – «Нэшвилл Предаторз» – 6:4

«Ванкувер Кэнакс» – «Вегас Голден Найтс» – 2:5

«Лос-Анджелес Кингз» – «Бостон Брюинз» – 1:2

«Сан-Хосе Шаркс» – «Флорида Пантерз» – 0:2

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 24:44 в напряженном победном матче его команды против «Нью-Джерси» и отметился двумя бросками и шестью силовыми приемами. Единственную в матче шайбу шведский форвард «кленовых листьев» Вильям Нюландер забросил за три секунды до конца овертайма.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов нанес пять бросков по воротам «Виннипега» и провел три силовых приема за почти полчаса на льду, но завершил встречу с показателем -1, а его команда не удержала перевес в две шайбы и уступила «реактивщикам» в затяжной серии послематчевых буллитов, закончившейся сверхрезультативно – 2-3.

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