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Онлайн-трансляция заседания WADA, на котором решилась судьба РУСАДА
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«Россия заслуживает другого отношения, а не судилища»

Почему Россия может пострадать от решения WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось восстановить в правах РУСАДА. Почему было принято такое решение, как отреагировали на него российские чиновники и что это означает для олимпийской сборной страны в преддверии зимних Игр в Пхенчхане — 2018 — в материале «Газеты.Ru».

Роковое решение WADA

В ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени в южнокорейском Сеуле состоялось резонансное заседание учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором было принято решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Таким образом,

российская организация уже больше двух лет является несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и не может функционировать в обычном режиме.

В июне 2017 года РУСАДА было позволено начать тестирования спортсменов, но только под наблюдением коллег из Британского агентства (UKAD). Судя по всему, такой подход будет применяться и в дальнейшем.

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За период с ноября 2015 года, когда WADA обвинило российскую организацию в сокрытии массового употребления запрещенных веществ отечественными атлетами, а также приостановило деятельность Московской антидопинговой лаборатории, были выполнены практически все требования, необходимые для исправления ситуации.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, присутствующий на заседании в Сеуле, отметил, что ежедневная работа агентства полностью соответствует стандартам.

«Хотел бы обратить особое внимание на тот факт, что все пункты дорожной карты, которые касаются оперативной, повседневной деятельности РУСАДА, выполнены.

Сейчас это полностью реформированная организация с новым руководством, независимая от правительства и обеспеченная необходимым финансированием, ее восстановление шло под полным контролем WADA, думаю, что по этому поводу не может быть никаких сомнений», — приводит слова Жукова ТАСС.

Почему РУСАДА не восстановили?

У WADA остались претензии по трем вопросам.

Во-первых, Следственный комитет России все еще не предоставил независимым экспертам доступ к пробам отечественных спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории, чтобы те могли перепроверить их. Во-вторых, российская сторона отказалась признать выводы из доклада Ричарда Макларена о том, что в стране существовала государственная система поддержки допинга.

В-третьих, по мнению представителей WADA, все остаются проблемы с тестированием атлетов в так называемых закрытых городах, куда можно попасть только при наличии специального пропуска.

«Комитет по соответствию впечатлен работой, которую за последнее время провело РУСАДА. Сейчас там новый генеральный директор, новый персонал, но вопрос по закрытым городам пока не решен и не признан доклад Макларена.

Мы убеждены, что манипуляции шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ. Пока это не признано, пункт дорожной карты не может считаться выполненным», —

заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор, призвавший не восстанавливать в правах российское агентство.

В ответ на эти претензии министр спорта России Павел Колобков выразил удивление, что «главным судьей» был именно Тэйлор, в то время как его задачей было лишь подготовить информацию о выполнении РУСАДА критериев дорожной карты:

«Мне показалось странным, что Тэйлор был главным судьей, а не руководство WADA. Задачей комитета являлось подготовить отчет, решение должны принимать другие люди.

Россия — страна, которая заслуживает к себе другого отношения, а не подобного судилища в исполнении Тэйлора».

Претензии по закрытым городам Колобков посчитал сильно преувеличенными:

«Мы знаем только об одном случае недопуска экспертов WADA, но этот случай, произошедший на стадии формирования механизма допуска, не позволяет говорить о нерешенной проблеме. Заявка на доступ была одобрена, план доступа был разработан РУСАДА, подтверждение доступа было получено нами, и все материалы были переданы в РУСАДА.

Кроме того, каждый спортсмен, входящий в пул тестирования, был проинформирован о том, что это его личная ответственность — быть доступным для тестирования», — пояснил министр.

На вопрос об опечатанных пробах из Московской лаборатории был дан классический ответ: пока Следственный комитет ведет внутреннее расследование, WADA ничего не получит.

«В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, образцы из электронной базы данных были запечатаны.

Попытки влиять на расследование и диктовать свои условия правоохранительным органам строго запрещены, это невозможно в любой правовой системе мира, и я уверен, что вы это понимаете», — сказал Колобков.

Что касается требования признать, что в стране когда-либо существовала государственная система поддержки допинга, то здесь и без пояснений понятно, что Россия в этом вопросе никогда не пойдет навстречу WADA.

Вице-премьер страны по вопросам спорта Виталий Мутко назвал этот критерий «заведомо невыполнимым» наряду с требованием открыть доступ к опечатанным пробам.

«Критерии соответствия кодексу WADA, на наш взгляд, выполнены в России. А дополнительные и заведомо невыполнимые два пункта говорят о том, что желания восстанавливать не было.

Другого решения никто и не ожидал, оно анонсировалось и комиссиями, и соответствующими изданиями, хорошо информированными. Новых решений для нас нет. От этого ничего не поменялось, РУСАДА работает», — заверил чиновник.

Позитивный настрой Мутко поддержал и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Никаких упаднических настроений у меня это решение совета учредителей WADA не вызвало. РУСАДА продолжит и дальше работать.

Самое главное для нас — сохранить функциональность. Результаты аудита WADA и корректировка наших действий с учетом предложений проверяющей стороны ложатся в основу дальнейшей работы РУСАДА и нашей стратегии на будущее.

В нашей организации царит нормальная рабочая обстановка, все настроены двигаться дальше.

Сейчас идет разработка бюджета на следующий год, вырабатывается план мероприятий. Мы сфокусированы сейчас на дальнейшей работе», — рассказал Ганус.

У РУСАДА есть теоретический шанс быть восстановленным в правах до зимних Олимпийских игр в Пхенчхане – 2018.

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков сообщил, что, если российская сторона выполнит все критерии WADA, то решение о возвращении полноценного статуса может быть принято «по письменной процедуре, с помощью письменного голосования».

Таким образом, РУСАДА не придется ждать до следующего заседания учредителей Всемирного антидопингового агентства, которое пройдет лишь в мае 2018 года. Однако соответствие всем критериям дорожной карты, судя по всему, просто невозможно.

Пустят ли российских олимпийцев и паралимпийцев на Олимпиаду-2018?

Возникает вопрос: если у международной организации все еще есть претензии к Российскому антидопинговому агентству, пустят ли нашу олимпийскую команду на Игры в Пхенчхане?

Отечественные чиновники склоняются к тому, что приравнивать это решение WADA к недопуску атлетов на Олимпиаду-2018 пока рано. В частности, вице-премьер Мутко отметил, что «восстановление РУСАДА и участие сборной в Олимпиаде — это две разные вещи, одно не связано с другим».

В том же духе высказался президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили:

«Как можно увязывать аккредитацию РУСАДА с выступлением спортсменов на Олимпиаде, если 80% стран вообще не имеет собственных антидопинговых лабораторий?»

Со сдержанным оптимизмом отечественные функционеры смотрят и на шансы части наших паралимпийцев принять участие в грядущих Играх.

«Если перед Паралимпидой-2016 в Рио-де-Жанейро они требовали отстранения российской команды, то теперь подобных призывов нет. Значит, все-таки есть движение вперед», — заявил Мутко.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин также призвал не делать преждевременных выводов о перспективах восстановления ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) в связи с решением совета WADA не возвращать официальный статус РУСАДА:

«Я не знаю, как это может сказаться на нас, пока не стоит делать выводов по этому решению относительно ПКР. Это прямого отношения к нам не имеет, это имеет отношение к работе РУСАДА и так далее. Мы создали РУСАДА и, на мой взгляд, оно работает неплохо. Мы контактируем с МПК по выполнению дорожной карты, контактируем с комиссией, и решения о дальнейшем развитии событий будут приниматься позднее, надо дождаться их».

Напомним, в сентябре 2017 года МПК заявил о продлении отстранения ПКР, которое было наложено на организацию накануне летней Паралимпиады в Рио-де-Жанейро — 2016. Однако отечественные атлеты, выступающие в биатлоне, горных лыжах, лыжных гонках и сноуборде, получили допуск к отборочным соревнованиям, на которых они могут завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде-2018 года в нейтральном статусе.

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