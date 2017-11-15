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WADA отстраняет Россию от Олимпиады

Почему WADA не признает РУСАДА и не пустит Россию на Олимпиаду-2018

Российское антидопинговое агентство получило право проводить допинг-тестирования РИА Новости
Российское антидопинговое агентство получило право проводить допинг-тестирования

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказывается восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое с 2015 года не функционирует в обычном режиме из-за обвинений в сокрытии массового употребления допинга отечественными атлетами. Это может привести к отстранению всей сборной России от участия в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане – 2018.

Из южнокорейского Сеула, где проходит заседание учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), доносятся все более тревожные новости для олимпийской сборной России.

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Завтра, 16 ноября, участники заседания должны решить судьбу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а именно — восстанавливать его в правах или нет. От этого вердикта членов WADA, возможно, зависит, смогут ли отечественные спортсмены принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане – 2018. Однако, по информации ТАСС,

решение уже принято, и оно не в пользу россиян: комитет по соответствию WADA рекомендовал присутствующим на заседании признать РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации.

Причем рекомендация вынести российскому агентству столь суровый приговор основывается на докладе самого главы комитета WADA по соответствию Джонатана Тэйлора. Чиновник представил итоги работы своего департамента 15 ноября на закрытом совещании, куда не были допущены присутствующие в Сеуле министр спорта России Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Предварительно отечественным чиновникам предоставили право выступить, чтобы они могли сообщить о работе, проделанной для признания РУСАДА.

«Мы впервые выступили на исполкоме WADA за последние три года, — рассказал Колобков. — Попытались вместе с Жуковым донести позицию по РУСАДА и восстановлению агентства, говорили о том, что сделано за последнее время. Мы считаем, что выполнили все критерии.

Слушали нас очень внимательно, но пока их реакция не очень понятна, поскольку дальнейшее обсуждение проходило без нас».

Министр спорта выразил надежду, что WADA учтет доводы, приведенные российской стороной, и примет решение вернуть РУСАДА официальный статус, а также подчеркнул, что возможность выступления на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом даже не рассматривается:

«Это часть олимпийского движения, это объединение всех национальностей. И отсутствие флага противоречит всем принципам МОК и олимпийского движения, этот вариант исключен. Наши коллеги знают об этом, думаю, они учитывают этот факт при принятии решения».

Между тем портал Insidethegames, известный достоверными инсайдами из мира спорта, подтвердил информацию о том, что РУСАДА не будет восстановлено в правах, и даже детально объяснил, почему.

Во-первых, Россия все еще не открыла экспертам WADA доступ к пробам из Московской антидопинговой лаборатории, чтобы те могли перепроверить их и убедиться в чистоте российских спортсменов, либо доказать обратное.

Хранилище опечатано Следственным комитетом (СК), который проводит внутреннее расследование допингового скандала и не намерен впускать иностранцев в лабораторию раньше, чем закончит все необходимые работы.

Во-вторых, Россия отказывается признать, что в стране существовала государственная система поддержки допинга.

Первую проблему WADA решило альтернативным способом — достав не сами пробы российских спортсменов в период с 2012 по 2015 год, а электронную базу данных о них.

СК на своем официальном сайте уже подчеркнул, что это лишь «электронный файл, который, по мнению агентства, будто бы является базой данных лабораторной информационной системы Московского допингового центра», а Колобков выразил надежду, что это никак не повлияет на решение по РУСАДА.

«Я надеюсь, что это не должно повлиять. Я представил позицию по поводу этой базы данных, задал о ней несколько вопросов. Тем более что вы знаете, что СК направил специальное письмо руководству WADA, в котором рассказал о готовности сотрудничества и выяснении всех обстоятельств как получения этой базы, так и представленной там информации», — заявил чиновник.

В ноябре 2017-го исполнилось уже два года, как РУСАДА лишилось своего официального статуса.

Тогда WADA опубликовало отчет, в котором обвинило российское агентство в сокрытии массового употребления допинга отечественными атлетами, и отстранило его от деятельности. 27 июня 2017 года РУСАДА позволили вернуться к тестированию – правда, под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

Казалось, что дело медленно, но верно идет к полному восстановлению в правах, однако теперь источники СМИ уверяют, что неприятные новости ожидают не только РУСАДА, но и всю олимпийскую сборную страны.

«Газета.Ru» поговорила с тренером юниорской сборной России по биатлону Сергеем Ефимовым, чтобы узнать, как на эту проблему смотрят люди из профессионального спорта.

— Как на допуск россиян на Олимпиаду-2018 может повлиять отказ WADA восстановить РУСАДА в правах?

— Насколько я знаю, к национальным командам разных стран приезжают не только свои, но и другие антидопинговые агентства, у которых есть аккредитация WADA. Они берут пробы у спортсменов на официальных спортивных мероприятиях, на учебно-тренировочных сборах…

Не бывает такого, чтобы атлеты остались совсем без надзора: сборные стран тестируют постоянно. Так что я не думаю, что отказ восстановить РУСАДА в правах должен автоматически привести к отстранению всей сборной России от Игр в Пхенчхане — 2018.

За границей к нам часто приезжают с проверкой — например, британцы. Сейчас вот наши мужская и женская сборные тренируются в Норвегии, и я уверен, что к ним придут с проверкой другие агентства, у которых есть разрешение от WADA. Работает РУСАДА или не работает — это не должно сильно повлиять на допуск России на Игры.

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