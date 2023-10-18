«День гнева»: протесты после удара по больнице в Газе

Протесты начались в нескольких странах после удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Организация ХАМАС обвинила в атаке Израиль. ЦАХАЛ утверждает, что ответственность несет группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Ливанское шиитское движение «Хезболла» тоже винит Израиль. При этом США там назвали «покровителем» израильской оккупации. В «Хезболле» на фоне происходящего объявили 18 октября «днем гнева» против «преступлений Израиля».

В Иордании демонстранты пытались поджечь израильское посольство, в Ливане – подняли флаги ХАМАС и Палестины у посольства США, забросали камнями здание дипмиссии Франции и пытались поджечь здание ООН.

Жители Турции штурмовали американскую военную базу Кюречик в городе Малатье, громили рестораны сети McDonald's и требовали депортировать израильского посла, консульство Израиля в Стамбуле обстреляли из фейерверков, а посольство в Анкаре пытались взять штурмом.

В палестинской Рамалле сотни людей вышли на улицы с лозунгами против президента Махмуда Аббаса, они бросали камни в автомобили силовиков. В Тунисе протестующие собрались у посольств Франции и Великобритании.

В испанской Барселоне произошли столкновения между пропалестинскими демонстрантами и полицией, в берлинском районе Нойкельн протестующие выкрикивали лозунги в поддержку «Свободной Палестины», запускали пиротехнику и нападали на офицеров и полицейские машины с бутылками и камнями.

Как мир протестует после атаки на больницу – в фоторепортаже «Газеты.Ru».