Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии начала 2023 года. Военная операция на Украине, празднование православного Рождества, похороны папы Бенедикта XVI в Ватикане и другие кадры — в нашей фотогалерее.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 326-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 326-й день
«Взорвал гранату ради шутки». Что известно о взрыве и пожаре в ДК, где размещались военные
Трое погибли и не менее десяти военных пострадали в результате взрыва боеприпасов в Белгородской области
«Много лет у него были проблемы со здоровьем». Умер Вахтанг Кикабидзе
Певец, актер и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в Грузии в возрасте 84 лет
Офицер ЛНР Новиков: ВС России потребуется две недели для зачистки Соледара и окрестностей
Столтенберг заявил о «решающем этапе» боевых действий на Украине
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекино
Bloomberg: на форуме в Давосе не будет ни одного российского бизнесмена
Новости и материалы
Кикабидзе похоронят рядом с матерью
«Реал» и «Барселона» объявили стартовые составы на финальный матч Суперкубка Испании
Еврокомиссар по энергетике заявила, что промышленность выдержит нынешние цены на газ
В день прощания с Чуриковой перекроют участок дороги на Малой Дмитровке
Генштаб Белоруссии: санкций для не прошедших сверку военнообязанных не предусмотрено
Эрдоган заявил, что сохранил отношения с Путиным, невзирая на «нападения» на РФ
Головин оформил ассист в матче чемпионата Франции
«Известия»: женщина в Брянске пыталась вывезти на Украину оружейные микросхемы в термосе
«Пятый канал»: россиянина задержали по подозрению в изнасиловании девятимесячной дочери
В Цхинвале произошел взрыв
Генсек НАТО Столтенберг: новый пакет военной помощи Украине согласуют 20 января
Чешский игрок «Слована» хочет перейти в клуб РПЛ
Восемь военных числятся пропавшими после взрыва под Белгородом
Экс-советник Госдепа: ошибки НАТО в отношениях с РФ привели к конфликту на Украине
Совбез: диалог Минска и Киева по линии пограничных и военных ведомств не дает результаты
Актриса Арзамасова снялась со спектакля во МХАТе из-за проблем со здоровьем
Юран считает, что Дзюба должен сам объяснить свое желание перейти в «Торпедо»
Посольство РФ: Кабулов обсудил с главой МИД Афганистана экономику и борьбу с терроризмом
Все новости
«Это спасло бы часть наших людей». Почему украинские солдаты все чаще говорят об уходе из Артемовска
The Washington Post: ВСУ допускают возможность отступления из Артемовска
В Непале упал самолет с 72 пассажирами на борту. Среди них было четверо россиян
Посол России в Непале Новиков подтвердил гибель четырех граждан при крушении самолета
«Всплыла ступня и часть ноги». Что известно о страшной находке в Обнинске
В Обнинске в канализации обнаружили фрагменты расчлененных человеческих тел
«Чебурашка» и не только: что смотреть в кино в России
Что смотреть в кино в январе 2023 года
Тест: угадайте, какой фильм больше заработал в прокате
Попробуйте выбрать самый кассовый фильм из трех вариантов
«Я бы не задумываясь согласился». «Ангарский маньяк» заявил, что хочет участвовать в спецоперации
«Ангарский маньяк» признался в новых убийствах и заявил о желании отправиться в зону СВО
Умер Вахтанг Кикабидзе
«Список погибших растет с каждым часом». Что известно о попадании ракеты в многоэтажку в Днепре
Алексей Арестович заявил, что ракета упала на дом в Днепре в результате действий ПВО Украины
Толпы, адские цены и хамоватые соотечественники: почему я больше не поеду в Москву на Новый год
Предприниматель из Нерехты — о праздничном разочаровании от Москвы
«Бухнешь — и хорошо тебе»: почему знаменитые женщины злоупотребляют алкоголем
Кудрявцева, Гузеева и другие звезды, которые столкнулись с алкогольной зависимостью из-за мужчин
«Второй раз на этой неделе». Байдена вновь поймали на неправильном обращении с секретами США
Представитель Байдена сообщил о 5 новых секретных документах, обнаруженных в доме президента
«Это снаряд от ЗРК С-300». В Молдавии опять упала ракета
Премьер Молдавии Гаврилица назвала падение ракеты у границы неуважением к суверенитету страны
«Мирный план без России обернется провалом». В Турции не верят в победу Украины
Представитель Эрдогана назвал сделку Запада и РФ условием завершения конфликта на Украине
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть