Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самые выгодные месяца для отпуска в 2025 году

Юрист Георгиева: отпуск в 2025 году будет выгодно брать в июле и октябре

close
100%
TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Отпуск в 2025 году лучше всего брать в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она уточнила, что в следующем году такими месяцами будут июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Менее выгодно будет отдыхать в марте и августе (21 рабочий день) и феврале (20 рабочих дней). При этом к самым невыгодным месяцам юрист отнесла июнь, ноябрь, май и январь. По ее словам, не стоит также брать отпуск в «праздничные» месяцы.

«На сумму отпускных влияет не только месяц, но и количество фактически отработанных сотрудником дней в году. В расчет берутся 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, а также их стоимость», — заключила Георгиева.

Накануне в министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что в 2025 году на День России будут отдыхать с 12 по 15 июня. Также россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На майские праздники в следующем году будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее юрист объяснил, что делать, если работодатель вызывает из отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами