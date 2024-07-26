Россиянам назвали самые выгодные месяца для отпуска в 2025 году

Отпуск в 2025 году лучше всего брать в месяцы с максимальным количеством рабочих дней. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она уточнила, что в следующем году такими месяцами будут июль и октябрь (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Менее выгодно будет отдыхать в марте и августе (21 рабочий день) и феврале (20 рабочих дней). При этом к самым невыгодным месяцам юрист отнесла июнь, ноябрь, май и январь. По ее словам, не стоит также брать отпуск в «праздничные» месяцы.

«На сумму отпускных влияет не только месяц, но и количество фактически отработанных сотрудником дней в году. В расчет берутся 12 календарных месяцев, предшествующих отпуску, а также их стоимость», — заключила Георгиева.

Накануне в министерстве труда и социальной защиты России сообщили, что в 2025 году на День России будут отдыхать с 12 по 15 июня. Также россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На майские праздники в следующем году будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее юрист объяснил, что делать, если работодатель вызывает из отпуска.