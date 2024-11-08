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Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря

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Depositphotos

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря. Об этом рассказала эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова в интервью РИА Новости.

По ее словам, выходной день был перенесен с субботы, 28 декабря, на понедельник 30 декабря в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году».

Она добавила, что 28 декабря не будет сокращенным днем.

Благодаря переносу выходного дня россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Производственный календарь, который правительство утверждает на год вперед, определяет, как россияне будут работать и отдыхать. Сколько будет выходных и праздничных дней в 2025 году, как и когда они будут переноситься, на какие праздники мы будем отдыхать дольше всего и какие месяцы самые выгодные для ухода в отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне рассказали, чем займутся на новогодних праздниках.

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