Лучшие горнолыжные курорты 2024-2025 в России и ближнем зарубежье: 18 вариантов для катания и отдыха Где покататься на горных лыжах и сноуборде: лучшие горнолыжные центры, их трассы и инфраструктура

Поездка на горнолыжный курорт — отличный способ активно провести время, покататься на лыжах или сноуборде, насладиться видами снежных вершин. При этом необязательно ехать далеко за пределы страны, современные горнолыжные центры с развитой инфраструктурой и отличным сервисом действуют во многих регионах России и странах ближнего зарубежья. «Газета.Ru» сделала подборку лучших горнолыжных курортов, доступных любителям активного отдыха.

Самые популярные направления сезона 2024-2025

По данным Ассоциации туроператоров России, самым популярным туристическим направлением в России в зимнем сезоне остается Краснодарский край (доля продаж туров — 2024/25 — 32%), известный не только свои мягким климатом и морскими курортами, но и горнолыжными склонами. В число популярных горнолыжных направлений также вошли Кемеровская область (Шерегеш) и северокавказские Архыз, Домбай и Приэльбрусье.

Самым популярными на данный момент являются горнолыжные курорты Красной Поляны, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

«Там планируют ближайшей зимой кататься 86% всех туристов, кто купил поездки для занятий спортом через Travelata.ru. В прошлом году именно это российское направление занимало первую строчку рейтинга, но с меньшей долей — 56%. Средний чек за год вырос со 112 тыс. рублей до 138 тыс. рублей», — рассказал он.

На втором месте, по словам эксперта, Домбай, при этом в прошлом сезоне он занимал третью строчку. Третье место у горнолыжного курорта «Архыз».

Какие горнолыжные направления пользуются наибольшим спросом Топ горнолыжных направлений сезона 2024–2025 и средний чек тура*



«Красная Поляна» — доля продаж 86%, средняя стоимость тура 137 698 руб.

«Домбай» — доля продаж 9%, средняя стоимость тура 59 906 руб.

«Архыз» — доля продаж 4%, средняя стоимость тура 107 619 руб.

«Шерегеш» — доля продаж 1%, средняя стоимость тура 119 692 руб.



*по данным интернет-магазина туров Travelata.ru

Уже сейчас объем бронирований увеличился на 41%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поскольку курортов для катания на лыжах не так много, то лучше выбирать туры заранее, чтобы получить желаемый уровень комфорта. Именно такой стратегии и придерживаются отдыхающие и бронируют места на проверенных направлениях. Олег Козырев директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru

Горнолыжные курорты Кавказа

Сердце горнолыжного туризма в России, конечно, Кавказ. Здесь расположены самые масштабные и популярные курорты с современной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Правда, и туристов здесь всегда много, особенно в высокий сезон.

«Роза Хутор»

Где находится: Сочи, с. Эсто-Cадок, ул. Олимпийская, д. 35

Сайт: rosakhutor.ru

Сезон катания: с середины декабря до конца апреля.

Трассы: общая протяженность 102 км, максимальный перепад высот 1534 м. Есть трассы как для новичков, так и для профессионалов и экстремалов.

Ски-пасс: сезонный взрослый — 66 330 руб.

Современный горнолыжный курорт расположен у подножья Главного Кавказского хребта. Это место сочетает в себе величественную природу Кавказских гор, современную инфраструктуру, комфорт и европейский уровень сервиса. Большой импульс для развития курорт получил в ходе подготовки к Зимней Олимпиаде в Сочи 2014 года.

К услугам горнолыжников и сноубордистов разнообразные трассы — от «зеленых» до экстремальных «черных», 32 подъемника. На склонах установлена крупнейшая в Европе система искусственного оснежения, что позволяет максимально продлить сезон. Любителей фристайла ждут два сноупарка с разнообразными фигурами и трамплинами. «Роза Хутор» предлагает огромное количество развлечений и активностей — от тюбингов до катания на собачьих упряжках.

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«Красная Поляна»

Где находится: Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Горная Карусель, 5

Сайт: krasnayapolyanaresort.ru

Сезон катания: с декабря до июня

Трассы: 30 км всех уровней сложности с перепадом высот около 1700 м.

Ски-пасс: сезонный для взрослых — от 59 500 руб.

Один из самых популярных горнолыжных курортов в стране. До 2020 года назывался «Горки Город». Благодаря особому местоположению здесь самый длительный сезон катания. Современные отели, развлечения, отличные условия для активного отдыха привлекают сюда огромное количество туристов.

К услугам гостей освещенные трассы с искусственным оснежением, современные канатные дороги, инструкторские школы, детские горнолыжные клубы, прокат, мастерская. Курорт славится разнообразием развлечений и активностей: банные комплексы, тюбинги, аквапарк, возможность посещения хаски-центра, парка приключений, фермы северных оленей. Особое внимание в горнолыжном центре уделяют безопасности — здесь один из самых квалифицированных составов спасательной службы.

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«Газпром»

Где находится: Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 16

Сайт: polyanaski.ru

Сезон катания: с декабря до начала мая

Трассы: 45 км всех уровней сложности с перепадом высот до 1154 м. Также есть 12 км трасс для беговых лыж.

Ски-пасс: сезонный для взрослых — 51 000 руб.

Всесезонный горнолыжный курорт «Газпром», расположенный в горах Красной Поляны, подходит для занятий спортом и для семейного отдыха. Для катания здесь два склона — «Альпика» и «Лаура», оба входят в стоимость ски-пасса. Курорт славится своей инфраструктурой и условиями для семейного отдыха. Здесь 35 трасс, есть освещенные — для вечернего катания, система искусственного оснежения. Работает 18 канатных дорог, в том числе дорога типа «3S», соединяющая два склона. Это самая длинная в мире канатная магистраль с кольцевым движением.

На курорте можно покататься не только на горных, но и на беговых лыжах. К Зимней Олимпиаде-2014 здесь был построен лыжно-биатлонный комплекс. Также к услугам отдыхающих спа-центры, видовые бассейны, Sankiclub — где вы можете прокатиться по санно-бобслейной трассе, полеты на парапланах и другие активности.

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«Домбай»

Где находится: Карачаево-Черкесская Республика, ближайший аэропорт в Минеральных Водах

Сайт: dombai-kd.ru

Сезон катания: с декабря по апрель

Трассы: Общая протяженность 25 км, максимальная высота 3140 м, перепад 1400 м. Трассы подойдут и для новичков, и для опытных лыжников и сноубордистов.

Ски-пасс: взрослый билет на один подъем-спуск на трех канатных дорогах — 2 300 руб.

Одно из самых популярных туристических направлений на Северном Кавказе. Домбай славится своими горными вершинами, нетронутой природой и доступными ценами. Трассы высокой сложности делают это место востребованным у опытных горнолыжников и сноубордистов, а также любителей фрирайда.

Курорт активно развивается. Здесь действует детская горнолыжная школа, для взрослых проводятся занятия с инструкторами, работает прокат. Из развлечений в зимний сезон доступны полеты на параплане. В поселке, где находятся отели курорта, действует каток, можно покататься на тюбингах, снегоходах, квадроциклах, совершить конную прогулку.

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«Эльбрус»

Где находится: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с. Терскол, ул. Азау, 12, ближайшие аэропорты в Нальчике, Минеральных Водах.

Сайт: resort-elbrus.ru

Сезон катания: с ноября по май

Трассы: около 17 км от зеленого до красного уровня сложности с перепадом высот до 650 м.

Ски-пасс: сезонный билет для взрослых — 50 000 руб.

Всесезонный курорт, расположившийся на склонах высочайшей горной вершины Европы — Эльбруса. Продолжительный горнолыжный сезон, завораживающие виды и доступные цены притягивают сюда толпы туристов. Здесь много несложных трасс, что делает курорт привлекательным для новичков и любителей горных лыж и сноуборда.

В качестве развлечения можно подняться по канатной дороге на рекордную высоту — 3847 м. На панорамной смотровой площадке вы увидите горную гряду Главного Кавказского хребта и гигантские вершины. Из активностей на курорте также доступны катание на снегоходах, конные и пешие прогулки, полеты на параплане, посещение термальных источников, спа-процедуры.

Любители экстремальных трасс могут посетить гору Чегет в Приэльбрусье. Ее высота около 3700 м. Перепад высот катания 140 м. Разнообразный и сложный рельеф горы открывает безграничные возможности для фрирайда. Однако этот вариант подходит только опытным спортсменам-любителям и профессионалам.

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«Архыз»

Где находится: Карачаево-Черкесская Республика, с. Архыз, туристическая деревня Романтик, д. 1, ближайший аэропорт в Минеральных Водах.

Сайт: resort-arkhyz.ru

<Сезон катания: с декабря до апреля

Трассы: 27 км всех уровней сложности, есть трассы для вечернего катания.

Ски-пасс: сезонный взрослый — от 50 000 руб.

Всесезонный курорт «Архыз» расположен на живописных склонах Главного Кавказского хребта. Сейчас он представлен двумя туристическими деревнями — Романтик и Лунная поляна. Согласно плану развития курорта, всего их будет пять. Эти точки планируется связать между собой единой системой горнолыжных склонов и канатных дорог.

Сейчас к услугам гостей трассы разной сложности — от «зеленых» до «черных», 8 подъемников. В октябре 2024 года на курорте «Архыз» была открыта канатная дорога с первыми в России гондолами со стеклянным полом, ее протяженность составила 2376 м.

На курорте работают сервис-центры и пункты проката снаряжения. Действует детская школа для горнолыжников «Архызенок». На южном склоне курорта работает сноупарк с фигурами как для новичков, так и для опытных любителей фристайла. Гостям курорта также доступны катание на снегоходах, прогулки на снегоступах, спа-программы.

close katuka/Shutterstock/FOTODOM

Горнолыжные курорты Урала

Уральские курорты отличаются относительно невысокими ценами на отдых и проживание, что делает их хорошим вариантом для бюджетных путешествий. В то же время, здесь можно найти современные отели, уютные пансионаты, частные гостевые дома и всю необходимую инфраструктуру для активного отдыха.

«Абзаково»

Где находится: Республика Башкортостан, с. Новоабзаково, ул. Кизильская, 36, ближайший аэропорт в Магнитогорске.

Сайт: abzakovo.com

Сезон катания: с конца октября до начала мая

Трассы: 13 «зеленого», «синего» и «красного» уровней сложности с перепадом высот около 300 м, общей протяженностью около 16 км. 4 трассы из 13 предназначены для слалома и слалома-гиганта и отвечают требованиям стандартов FIS.

Ски-пасс: единый билет на один день — от 3 050 руб.

Горнолыжный курорт «Абзаково» расположен на Южном Урале. Здесь любителей горных лыж и сноубординга ждет 13 трасс разного уровня сложности, 6 бугельных подъемников и 2 канатно-кресельные дороги. Современная система искусственного оснежения дает возможность продлить горнолыжный сезон в «Абзаково» до мая.

На территории курорта есть каток, трассы для тюбинга и для беговых лыж, прокат горнолыжного снаряжения, мастерская. Отдыхающие могут посетить аквапарк, развлекательный комплекс, сауну, зоопарк, «Хаски-город», биатлонный центр.

close Yury Shikin/Shutterstock/FOTODOM

Виды горнолыжных трасс «Зеленые» — склоны для начинающих спортсменов. Они пологие и безопасные.

«Синие» — широкие трассы, хорошо обработанные ратраками. Даже разгон на них не несет особых рисков для горнолыжника или сноубордиста.

«Красные» — такие трассы могут быть бугристыми и крутыми. Они рекомендуются для опытных лыжников.

«Черные» — трассы для профессионалов, как правило, это экстремальные склоны, крутые, бугристые, с большим перепадом высоты.



«Губаха»

Где находится: Пермский край, г. Губаха, с/т «Майское», ул. Краснооктябрьская, д. 28, ближайший аэропорт в Перми.

Сайт: go-gu.ru

Сезон катания: с ноября до середины апреля

Трассы: 18 всех уровней сложности — от легких прогулочных до экстремальных, максимальный перепад высот 310 м, общая протяженность около 20 км. Много зон для фрирайда.

Ски-пасс: дневной абонемент «Подъемник на 1 день» — от 2 000 руб.

Всесезонный горнолыжный курорт «Губаха» — один из самых крупных на Урале, расположен на живописной вершине Предуралья — горе Крестовой (471 м). Здесь собираются туристы не только из Пермского края, но из соседних регионов и республик. Многих привлекает нетронутая природа, разнообразие фрирайда и невысокий ценник. Действует кресельная канатная дорога и учебный ленточный подъемник. Новичков обучают катанию опытные инструкторы. Для любителей фристайла открыт сноупарк с фигурами и трамплинами. К услугам туристов экскурсии на снегоходах, бани, пешие и автобусные маршруты по окрестностям Губахи.

close Evgeny Haritonov/Shutterstock/FOTODOM

«Солнечная долина»

Где находится: Челябинская область, г. Миасс, ближайший аэропорт Челябинск

Сайт: dolina.su

Сезон катания: с середины ноября до конца марта

Трассы: 14 общей протяженностью 12 км всех видов сложности, 1 тюбинговая трасса и 1 беговая. Максимальный перепад высот 230 м.

Ски-пасс: билет на 200 подъемов по акции — 30 000 руб. (действует на трех местных курортах)

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» расположен в живописном месте Южного Урала, среди лесов и озер. Туристов привлекает его транспортная доступность, большой выбор отелей, разнообразие активностей. Зимой курорт предлагает своим гостям 14 трасс разного уровня сложности, все они имеют освещение и систему искусственного оснежения. В стадии строительства новый шестиместный кресельный подъемник. Гости курорта могут воспользоваться услугами проката лыж, коньков, а также снегоходов, посетить каток, покататься на тюбингах и на собачьих упряжках, совершить конную прогулку.

close Горнолыжный курорт «Солнечная долина»

Горнолыжные курорты Сибири

Сибирские курорты привлекают горнолыжников, особенно любителей экстремального катания, своими широкими трассами для фрирайда, а также нестандартными и интересными маршрутами в лесу. Цены на отдых здесь относительно невысоки, особенно в сравнении с курортами Кавказа.

«Шерегеш»

Где находится: Кемеровская область, поселок городского типа Шерегеш, ул. Дзержинского, 14, ближайший аэропорт в Новокузнецке

Сайт: dirsheregesh.ru

Сезон катания: с ноября по май

Трассы: 56 км, все уровни сложности, большая зона фрирайда. Максимальный перепад высот 630 м.

Ски-пасс: единый на 1 день 3200 руб.

Крупнейший всесезонный горнолыжный курорт Сибири находится на юге Кузбасса, у подножия горы Зеленая. Зона катания образована из четырех вершин — Мустаг, Зеленая, Курган и Утуя, и делится на 4 сектора. Туристов обслуживает 19 подъемников разного типа.

Курорт «Шерегеш» славится своим «пухляком» — мягким, естественным, легким снегом, который обеспечивает комфортное катание. Здесь хорошо развита туристическая инфраструктура: большой выбор отелей, ресторанов и кафе, действуют инструкторские школы, в том числе для детей, пункты проката инвентаря. К услугам туристов бани и спа-центры, сауны, соляные комнаты. Можно совершить полет на вертолете, воздушном шаре, посетить каток, зоопарк, оленью ферму, тюбинг-парк — всех активностей не перечислить. В окрестностях курорта много природных достопримечательностей.

close Parilov/Shutterstock/FOTODOM

«Белокуриха»

Где находится: Алтайский край, г. Белокуриха, курортная зона, ул. Славского 77, ближайшие аэропорты в Новосибирске, Барнауле и Горноалтайске.

Сайты: blagodat22.ru,.belokuriha-2.ru

Сезон катания: с декабря по конец марта.

Трассы: более 10-ти с максимальным перепадом высот около 550 м «зеленого», «синего» и «красного» уровней сложности.

Ски-пасс: дневной на подъемники ГЛК «Благодать» от 1200 руб., такой же ценник действует на подъемник ГЛК «Мишина гора».

Белокуриха — курортная зона в предгорьях Алтайского края, популярное место отдыха. Здесь расположено несколько горнолыжных комплексов, крупнейшие из которых — «Благодать» и «Мишина гора». Горнолыжный кластер включает в себя более 10 трасс и несколько подъемников. Единого ски-пасса на подъемники разных ГЛК нет.

К услугам гостей прокат, школа горнолыжного спорта, детские группы. Из развлечений туристам предлагают экскурсионные программы, из активностей — каток, трассы для беговых лыж и тюбингов, парк для сноубордистов.

Курорты Белокурихи славятся термальными источниками, грязями, целебным воздухом, насыщенным легкими аэроионами, оказывающими положительное влияние на организм. Их содержание здесь вдвое выше, чем на знаменитом швейцарском курорте Давосе.

close nikolpetr/Shutterstock/FOTODOM

«Манжерок»

Где находится: Республика Алтай, Майминский район, район озера Манжерокское, Юго-восточная сторона, ближайший аэропорт — Горно-Алтайск.

Сайт: манжерок.рф

Сезон катания: с ноября до конца апреля

Трассы: общей протяженностью 50 км всех уровней сложности, к том числе зона вечернего катания — около 11 км.

Ски-пасс: сезонный взрослый — 35 600 руб.

«Манжерок» — круглогодичный горнолыжный курорт на Алтае, расположенный у озера Манжерокского и подножия горы Малая Синюха. Курорт постоянно развивается. Если в сезоне 2024/2025 будет функционировать 50 км трасс и 5 канатных дорог, то в 2026 году планируется дополнительно построить еще более 30 км трасс и две подвесные канатные дороги.

Инфраструктура курорта включает в себя два сноупарка, банный и спа-комплексы, детский досуговый центр «Лес чудес». На курорте действует несколько пунктов проката снаряжения, горнолыжная школа для детей и взрослых. Здесь проходят мастер-классы по карвингу, джиббингу, фристайлу и другим горнолыжным дисциплинам. Гостям предлагают полеты на парапланах, вертолетные и автомобильные экскурсии.

close Veranika848/Shutterstock/FOTODOM

«Гора Соболиная»

Где находится: Иркутская область, г. Байкальск, мкр. Красный ключ, 90, ближайший аэропорт — Иркутск

Сайт: baikalski.net

Сезон катания: начало ноября — начало мая

Трассы: 18 всех уровней сложности с максимальным перепадом высот 479 м, общей протяженностью более 13 км.

Ски-пасс: дневной абонемент — от 1 400 руб.

Популярный горнолыжный курорт «Гора Соболиная» находится недалеко от южного берега озера Байкал. Это одна из вершин хребта Хамар-Дабан, входящего в систему Южно-Сибирских гор. Трассы курорта подойдут лыжникам и сноубордистам с любым уровнем подготовки. Здесь действует 5 подъемников, прокат снаряжения, детский зимний клуб, инструкторская служба. В спа-центре гостям предложат большой выбор оздоровительных процедур и программ. На курорте действует сноуборд-парк, спортивный комплекс с бассейном, баня.

close Валерий Шарифулин/ТАСС

Подмосковные горнолыжные курорты

Необязательно ехать далеко от столицы, чтобы покататься на горных лыжах и сноуборде. В Московской области действует несколько горнолыжных центров, преимущественно в Дмитровском округе. Добраться до них от Москвы можно не только на автомобиле, но и на туристическом ретропоезде «Яхрома», который отправляется с Савеловского вокзала столицы. В вагонах выделены места для спортивного инвентаря, в пути можно приобрести ски-пасс.

«Сорочаны»

Где находится: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Курово, д. 68

Сайт: sorochany.ru

Сезон катания: с конца ноября до середины апреля

Трассы: 10 всех уровней сложности с перепадом высот до 90 м протяженностью до 1000 м.

Ски-пасс: в прошлом сезоне стоимость подъема в будний день была 150 руб., в выходной – от 300 руб.

«Сорочаны» — один из самых известных горнолыжных курортов Подмосковья, он находится в 49 км от столицы. На горе высотой 225 м действует 10 трасс всех уровней сложности с системой искусственного оснежения. На склоне установлены австрийские и итальянские подъемники, в том числе двухместная и четырехместная кресельные канатные дороги, а также три бугельных подъемника, беби-лифт. Есть склоны для обучения и для тюбинга. Действует прокат снаряжения, мастерская. Новичков обучают опытные инструкторы.

close Алексей Филиппов/РИА Новости

«Волен»

Где находится: Московская область, Дмитровский городской округ, Яхрома, улица Троицкая, 1

Сайт: www.volen.ru

Сезон катания: с конца ноября по март

Трассы: в парке «Волен» 15 трасс — от учебных до спортивных, общей протяженностью более 5000 м, в парке «Степаново» 6 трасс «синего» и «красного» уровня сложности с максимальным перепадом высот 110 м.

Ски-пасс: единый на два парка. Разовый подъем от 70 руб., безлимит на сутки – от 2000 руб.

Спортивный парк «Волен» — популярное у жителей столичного региона место для зимних активностей. Он также включает в себя спортивный парк «Степаново», который находится в 4 км от «Волена». Выбирать трассы для катания можно в обоих парках — здесь действует единый ски-пасс.

«Волен» отличается развитой инфраструктурой и большим количеством активностей. Здесь в общей сложности более 20 трасс с искусственным оснежением, есть трассы для тюбинга и бордер-кросса, полтора десятка подъемников. Действует прокат снаряжения, каток, банный комплекс.

close Валерий Мельников/РИА Новости

Курорты ближнего зарубежья

Поездка на зарубежный горнолыжный курорт — это возможность совместить активный отдых и познавательный туризм: познакомиться с историей, культурой, архитектурой, обычаями и национальной кухней другой страны. Ценник на горнолыжных курортах ближнего зарубежья не сильно отличается от российского.

«Амирсой»

Где находится: Узбекистан, Бостонликский р-н, Территория «Чимган КФЙ», 65 км от Ташкента.

Сайт: www.amirsoy.com

Сезон катания: с декабря по март

Трассы: 11 рельефных трасс с «зеленым», «синим» и «красным» уровнями сложности общей протяженностью более 15 км и с перепадом высот 660 м.

Ски-пасс: взрослый сезонный — от 4,4 млн сум (около 33 700 руб.)

Самый современный горнолыжный курорт в Центральной Азии расположился на северном склоне горы Майгашкан (2310 м), входящей в состав Чаткальского хребта в Западном Тянь-Шане. Курорт был открыт в 2019 году и активно развивается.

Сейчас к услугам любителей сноуборда и горных лыж 11 трасс протяженностью более 15 км, оснащенных современной системой искусственного оснежения. На курорте работают 7 подъемников, в том числе кресельный и гондольный. В лыжной академии для новичков ведут занятия опытные инструкторы.

Из активностей также доступны тюбинги, снегоходы, коньки и снегоступы. Гости курорта проживают в 4-звездочном отеле или комфортабельных шале. На территории курорта несколько ресторанов, предлагающих как национальные узбекские блюда, так и интернациональную кухню.

close Sergey Malomuzh/Shutterstock/FOTODOM

«Шахдаг»

Где находится: Азербайджан, Гусарский район, горнолыжный курорт «Шахдаг»

Сайт: www.shahdag.az/ru

Сезон катания: с декабря по март

Трассы: общая протяженность 32 км, разного уровня сложности, максимальный перепад высот 1100 м.

Ски-пасс: цена взрослого билета на день 42 маната (около 2 420 руб.), сезонный ски-пасс — 650 манатов (около 37 500 руб.)

Первый и самый большой горнолыжный курорт в Азербайджане расположился на южном склоне Большого Кавказского хребта, на территории Шахдагского национального парка. Многочисленных российских туристов привлекают удобное местоположение, инфраструктура курорта, европейский сервис, а также история и культура соседней страны.

В Шахдаге 32 км разнообразных трасс, 12 канатных дорог. Это отличное место для обучения начинающих райдеров. Из зимних развлечений туристам предлагают полеты на параплане, зиплайн, аттракцион электросани, зимний пейнтбол, поездки на внедорожниках или снегоходах и многие другие активности. На территории курорта построено пять отелей, открыто 30 ресторанов, баров и кафе, действует спа-центр.

close Elnur/Shutterstock/FOTODOM

«Шымбулак»

Где находится: Казахстан, Алматы, ул. Керей-Жанибек хандар, 558/1.

Сайт: shymbulak.com

Сезон катания: с декабря по апрель

Трассы: всех уровней сложности общей протяженностью 25 км, максимальный перепад высот 1000 м.

Ски-пасс: сезонный абонемент — 145 тыс. тенге (около 29 тыс. руб.)

Круглогодичный горный курорт «Шымбулак» расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра города Алматы. Курорт начал развиваться еще в 1950-е годы и был тренировочной базой советских горнолыжников. Сейчас здесь обустроены трассы разной сложности, работают 10 подъемников, прокат, школа горных лыж и сноуборда. На территории курорта построен фристайл-парк Quiksilver Chimba Park. Туристы могут совершить полет на параплане, конную прогулку, восхождение в горы.

«Шымбулак» славится ночными катаниями. В марте 2023 года курорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса благодаря тому, что здесь находится самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире.