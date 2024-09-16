Поделки своими руками: 9 интересных идей с пошаговой инструкцией

Поделки своими руками — это способ проявить креативность и сделать что-то уникальное. Неважно, о чем идет речь: декор для дома, подарки близким или просто способ развлечь себя в свободное время. «Газета.Ru» разбиралась, в чем польза изготовления вещей и украшений своими руками, а также собрала идеи и пошаговые инструкции по созданию поделок.

Зачем мастерить поделки своими руками?

Существует множество причин, по которым стоит заняться рукоделием. Во-первых, это возможность выразить свои чувства и эмоции через творчество. Во-вторых, создание поделок позволяет расслабиться и отвлечься от повседневных забот, что является отличной практикой для повышения уровня счастья.

Кроме того, поделки могут служить отличным способом общения и приятным времяпрепровождением с близкими. Например, совместное создание поделок может укрепить отношения в семье, сделать общение более глубоким и значимым. А еще это прекрасная возможность научить своих детей мастерить интересные, красивые, полезные вещи, развить их фантазию.

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Польза рукоделия для психологического состояния

Научные исследования показывают, что рукоделие оказывает положительное влияние на психологическое состояние. По данным Alanus University of Arts and Social Sciences, занятия творчеством, или CAT (Creative Arts Therapies, терапия творческими занятиями) могут снизить уровень стресса и тревожности, а также повысить общий уровень удовлетворенности жизнью. Согласно результатам, люди, занимающиеся творчеством, зачастую ощущают более высокий уровень благополучия.

Творческие занятия помогают улучшить внимание, развить моторику и креативные способности.

Кроме того, создание чего-то своими руками может повысить самоуважение и чувство личной самодостаточности.

Из чего можно создать поделку: основные материалы

Поделки своими руками можно создавать из материалов, которые есть у вас под рукой. Основные из них:

Бумага : цветная, офисная, картон, картон плотный.



: цветная, офисная, картон, картон плотный. Текстиль : различные виды тканей, фетр, ненужные вещи (например, старые футболки, носки).



: различные виды тканей, фетр, ненужные вещи (например, старые футболки, носки). Природные материалы : листья, шишки, ветки , камни, цветы.



: листья, шишки, ветки , камни, цветы. Пластилин и масса для моделирования : доступные в магазинах художественных материалов.



: доступные в магазинах художественных материалов. Инструменты: ножницы, клей, кисточки, линейки, иголки, нитки, акриловые краски и другие художественные принадлежности.

Идеи для поделок

Если вы еще не решили, что именно хотите сделать своими руками, воспользуйтесь подборкой идей «Газеты.Ru». Эти примеры подойдут как для поделок в качестве подарка, так и для декора для вашего дома.

Поделки из природных материалов

Венки из осенних листьев



Композиции из шишек и ветвей



Фигурки животных из гладких камней

Поделки из бумаги

Оригами



Кардмейкинг (поздравительные открытки)



Объемные поделки из картона

Поделки из текстиля

Мягкие игрушки



Подушки с вышивкой



Текстильные украшения

Поделки из пластилина

Фигурки животных



Открытки с пластилиновыми элементами



Сувениры и магниты

Поделки из бумаги: 3 идеи с пошаговой инструкцией

1. Объемные бумажные цветы

Такой вариант поделки подойдет в качестве подарка второй половинке, маме, бабушке, учителю или подруге.

Материалы:

Цветная бумага (лучше использовать гофрированную);



Ножницы;



Клей;



Штампы (по желанию);



Проволока для стеблей.

Инструкция:

Шаг 1. Нарезка бумаги. Вырежьте из цветной бумаги 5-7 кругов разного диаметра (например: 3 см, 4 см, 5 см). Каждый круг будет лепестком цветка.

Шаг 2. Формирование лепестков. На каждом круге сделайте надрезы по радиусу, не доходя до центра примерно 1 см. Полученные края слегка закрутите, придавая им форму лепестка.

Шаг 3. Сборка цветка. На центральный круг приклейте лепестки, чередуя их по размеру, начиная с самых больших и заканчивая самыми маленькими.

Шаг 4. Создание стебля. Вырежьте из бумаги прямоугольник для стебля и скрутите его в трубочку. Приклейте цветок к верхней части стебля.

Шаг 5. Декор. При желании добавьте листья, вырезанные из зеленой бумаги, и приклейте их к стеблю.

2. Открытка в технике «скрапбукинг»

Открытка в технике «скрапбукинг» — это отличный вариант подарка для ваших близких. Такой вариант поделки своими руками часто используют для запечатления семейных воспоминаний. Также вы можете сделать несколько открыток или создать целый альбом.

Материалы:



Цветная и плотная бумага;



Наклейки;



Линейка;



Ножницы;



Клей;



Украшения (блестки, кружево).

Инструкция:

Шаг 1. Подготовка основы. Вырежьте из плотной бумаги прямоугольник размером 20x15 см и сложите его пополам, чтобы создать основу для открытки. По желанию, можете также использовать вашу фотографию или вашего близкого, приклеив фото на бумагу.

Шаг 2. Декорирование внешней стороны. Украсьте переднюю сторону открытки цветной бумагой, вырезанной в форме сердца или цветка.

Шаг 3. Добавление элементов. Используйте наклейки и другие украшения для оформления. Не забудьте добавить свои личные надписи или пожелания.

Шаг 4. Декорирование внутренней стороны. Вырежьте кусок цветной бумаги меньшего размера (например, 19x14 см) и приклейте его на внутреннюю сторону открытки, оставив место для личного сообщения.

Шаг 5. Украшение. При желании украсьте открытку блестками или кружевом.

3. Коробка для мелочей

Такой вариант поделки своими руками будет не только приятным знаком вашего внимания, но и полезным подарком. Человек сможет хранить в вашей поделке украшения или другие мелкие вещи.

Материалы:



Картон (можно использовать коробки из-под обуви);



Ножницы;



Клей;



Краски или фломастеры;



Декоративные элементы (флористическая лента, наклейки).

Инструкция:

Шаг 1. Сборка коробки. Вырежьте необходимые детали коробки из картона: дно и боковины. Обычно нужно 5 деталей — одно дно и четыре стены.

Шаг 2. Склеивание. Соберите коробку, приклеивая каждую стенку к дну. Убедитесь, что каждое соединение надежно.

Шаг 3. Декорирование. Раскрасьте коробку красками или фломастерами. Добавьте декоративные элементы по вашему выбору.

Поделки из природных материалов: 3 идеи с пошаговой инструкцией

1. Венок из шишек и веточек

Для этой поделки можно в магазинах для рукоделия купить искусственные шишки, ветви ели, вербы, хлопка и так далее. Для лучшего эффекта доступен вариант собрать природные материалы в лесу, однако следует помнить, что поделки из натуральных материалов могут в скором времени просто рассыпаться.

Материалы:



Шишки;



Веточки;



Проволока;



Декоративные элементы (ягодки, цветы).

Инструкция:

Шаг 1. Создание основы венка. Сформируйте круг из проволоки, соединив концы. Это будет основа для вашего венка.

Шаг 2. Прикрепление шишек. Начинайте прикреплять шишки к проволочной основе, используя проволоку для фиксации. Распределяйте шишки равномерно.

Шаг 3. Добавление веточек. Между шишками закрепите веточки для придания объемности. Используйте ту же проволоку.

Шаг 4. Декорирование. Дополните венок декоративными элементами, такими как цветы или искусственные ягоды.

Шаг 5. Подвешивание. Закрепите венок, прикрепив петлю из проволоки в верхней части. Можете использовать поделку своими руками в качестве украшения входной двери.

2. Фигурки животных из камней

Этот вариант поделок понравится как детям, так и взрослым. Такие поделки можно использовать в качестве декора для дома или сада.

Материалы:



Разнообразные гладкие камни;



Акриловые краски;



Кисть;



Лак для защиты (например, даммарный);



Жидкий клей (при необходимости).

Инструкция:

Шаг 1. Выбор камней. Найдите гладкие камни разных форм и размеров, которые будут симпатично выглядеть в роли фигурок.

Шаг 2. Покраска. Используя акриловые краски, раскрасьте камни в разные цвета, создавая тела животных. Например, вы можете сделать сову, зайца и медведя.

Шаг 3. Детали. Добавьте детали животным, рисуя глаза, уши и нос. Можно использовать маленькие камушки или бусины для глаз, закрепляя их на туловище с помощью жидкого клея.

Шаг 4. Сушка. Дайте краске высохнуть полностью.

Шаг 5. Лакировка. Нанесите лак для защиты, чтобы ваши фигурки прослужили долго.

3. Поделки из семян

Этот вариант поделки в особенности понравится людям, которые любят долго заниматься мелкой моторикой.

Материалы:



Разнообразные семена (подсолнух, тыква, чиа, лен, кунжут и так далее);



Клей;



Картон;



Ножницы;



Акриловые краски (при необходимости);



Лак (при необходимости).

Инструкция:

Шаг 1. Подготовка основы. Вырежьте из картона форму (например, дерево или цветок).

Шаг 2. Нанесение клея. Нанесите клей по форме.

Шаг 3. Прикрепление семян. Начните приклеивать семена к картонной основе, заполняя пространство и создавая интересные узоры. Старайтесь выбирать семена разные по цвету, чтобы картинка получилась более яркая. По желанию, можете покрасить некоторые крупные семена (например, семена тыквы) акриловой краской в разные оттенки.

Шаг 4. Сушка. Дайте работе высохнуть, чтобы она окончательно закрепилась. При необходимости покройте поделку лаком.

Поделки из текстиля: 3 идеи с пошаговой инструкцией

1. Мягкие игрушки из остатков ткани

Материалы:



Остатки ткани;



Ножницы;



Нитки;



Наполнитель (вата, синтепон).

Инструкция:

Шаг 1. Создание выкройки. Нарисуйте шаблон для игрушки на бумаге и вырежьте его.

Шаг 2. Вырезание ткани. Перенесите шаблон на ткань и вырежьте две одинаковые детали.

Шаг 3. Сшивание. Сшейте две детали, оставив небольшое отверстие для выворачивания и наполнения.

Шаг 4. Выворот и наполнение. Выверните игрушку на лицевую сторону и аккуратно наполните ее ватой или синтепоном.

Шаг 5. Зафиксируйте отверстие, сшив его вручную, и придайте готовой игрушке форму.

2. Текстильные цветы

Материалы:



Разнообразные остатки тканей;



Ножницы;



Нитки;



Клей;



Проволока для стеблей;



Бусины или пуговицы (по желанию).

Инструкция:

Шаг 1. Вырезание лепестков. Вырежьте несколько лепестков (около 5-6) из ткани одинакового размера.

Шаг 2. Сшивание или склеивание. Прижгите зажигалкой или спичкой края лепестков, чтобы они не сыпались. Если ваш ребенок делает поделку самостоятельно, то помогите ему это сделать, чтобы он случайно не обжегся. Сложите лепестки в форме цветка и закрепите нитками или клеем.

Шаг 3. Создание стебля. На проволоку нанесите клей и оберните маленькими полосками ткани разных оттенков.

Шаг 4. Присоединение. Закрепите цветок на верхней части стебля проволоки. Вы можете использовать клей или дополнительную проволоку. По желанию пришейте в центр цветочка одну или несколько бусин или пуговиц.

Шаг 5. Поместите текстильный цветок в вазу или используйте для украшения интерьера.

3. Чехлы для подушек

Материалы:



Ткань (лучше использовать прочный хлопок);



Ножницы;



Нитки;



Иголки;



Пуговицы или молнии (по желанию);



Бисер, нитки мулине, бусины (для украшения).

Инструкция:

Шаг 1. Вырезание тканевых квадратов. Определите размер вашей подушки и вырежьте четыре квадрата из ткани. Если вы делаете чехол для декоративных подушек, то оптимальный размер — 40х40 см или 45х45 см.

Шаг 2. Сшивание. Сложите два квадрата лицевой стороной вместе и сшейте по периметру, оставив небольшое отверстие.

Шаг 3. Выворот. Выверните ткань через отверстие на лицевую сторону.

Шаг 4. Украшение. По желанию украсьте подушку цветными нитками мулине по периметру подушки, вышейте несложный рисунок с помощью бусин или бисера. Если вы создаете поделку в качестве подарка, то можете вышить определенную фразу, например, «Лучшей маме».

Шаг 5. Наполнение. Наполните чехол синтепоном или ватой до желаемой плотности.

Шаг 6. Закрытие. Закрывайте отверстие вручную или используйте пуговицу или молнию, чтобы сделать чехол функциональным.