Суд не стал менять приговор иноагенту Бабченко

Останкинский районный суд Москвы оставил без изменений приговор журналисту Аркадию Бабченко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Апелляционным постановлением от 14 августа 2026 года оставлен без изменения приговор мирового судьи судебного участка № 412 Останкинского района города Москвы», — говорится в сообщении судебной инстанции.

17 июля Бабченко заочно приговорили к полутора годам колонии за нарушения правил иноагента и объявили в розыск.

Как ранее сообщали СМИ, в ходе прений гособвинение просило для Бабченко год заочно. По данным следствия, журналист дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента. В то же время, находясь за пределами России, он распространил в одной из социальных сетей материалы без плашки иноагента.

В июле 2020 года Росфинмониторинг включил Бабченко в список террористов и экстремистов. В апреле 2023 года Минюст России внесло его в реестр иноагентов, в том числе за сбор средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 2017 году Бабченко покинул Россию. Сначала он переехал на Украину, а затем — в Эстонию. Бабченко работал военным корреспондентом, а в 2011 году занял оппозиционную позицию и принимал участие в протестных акциях.

Ранее Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала приговор за нарушение обязанностей иностранного агента.