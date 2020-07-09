Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в список террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко. Соответствующая информация появилась в реестре на сайте Росфинмониторинга.

Причины такого решения не уточняются.

Аркадий Бабченко родился в 1977 году. Занимается писательством и оппозиционной журналистикой. В феврале 2017 года уехал из России в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После жил в Праге и Израиле, с августа 2017 года — в Киеве.

29 мая 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома. Позже оказалось, что «убийство» Бабченко было спецоперацией украинских правоохранителей, чтобы предотвратить покушение на журналиста.

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