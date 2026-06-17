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Общество

Журналиста-иноагента Бабченко объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск журналиста-иноагента Аркадия Бабченко
Valentyn Ogirenko/Reuters

Журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов.

По его словам, мужчина объявлен в розыск «в рамках расследования уголовного дела в отношении беглого журналиста, скрывающегося от российского правосудия за границей». Собеседник агентства отметил, что Бабченко инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах).

Журналист уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В апреле 2023 года министерство юстиции России внесло Бабченко в реестр иноагентов, в том числе за сбор средств для Вооруженных сил Украины.

В июле 2020 года Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила его в список террористов и экстремистов.

В 2017 году Бабченко покинул Россию. Сначала он переехал на Украину, а затем — в Эстонию. Бабченко работал военным корреспондентом, а в 2011 году занял оппозиционную позицию и принимал участие в протестных акциях.

Ранее адвокат рассказал, стоит ли соглашаться работать на иноагента.

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