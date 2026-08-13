В Минпросвещения ответили на вопрос об отмене «домашки» в школах

Минпросвещения РФ не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана, пишет РИА Новости.

«Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу эту совершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем», — сказал глава ведомства.

В июле замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что домашние задания в российских школах следует проверять еще и в устной форме, инициатива позволит снизить использование искусственного интеллекта в учебе. Гриб отметил, что без устного подтверждения своих знаний дети будут чаще делать домашние задания при помощи ИИ и хуже усваивать материал. В такой ситуации хорошие оценки по пройденным темам станут самообманом для учеников и учителей, считает он.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что из-за развития искусственного интеллекта школьные домашний задания нужно менять, По его словам, надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка ИИ не сделает. Он добавил, что формат заданий должен заинтересовать детей и мотивировать их сделать что-то практическое или что-то выучить.

Ранее Общественная палата предложила ввести новые каникулы для начальной школы.