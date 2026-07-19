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Общество

В российских школах предложили изменить систему проверки домашних заданий

В ОП предложили изменить систему проверки домашних заданий в школах
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Домашние задания в российских школах следует проверять в устной форме, инициатива позволит снизить использование ИИ в учебе. Об этом заявил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб, пишет РИА Новости.

«Домашние задания нуждаются в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», — сказал он.

Гриб отметил, что без устного подтверждения своих знаний дети будут чаще делать домашние задания при помощи ИИ, хуже усваивать материал. Хорошие оценки по пройденным темам станут самообманом для учеников и учителей.

17 июля сообщалось, что в ближайшие годы российские школы перейдут на новые единые для всех учебные пособия по всем предметам. Их будут синхронизировать со стандартами материалов выпускных экзаменов.

До этого президент Владимир Путин поручил Рособрнадзору изучить, насколько школьные учебники по русскому языку и литературе соответствуют заданиям в тестах ЕГЭ.

Ранее Общественная палата предложила ввести новые каникулы для начальной школы.

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