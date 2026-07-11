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Общество

Общественная палата предложила ввести новые каникулы для начальной школы

Замсекретаря ОП Гриб: дополнительные зимние каникулы нужны детям 1-4 классов
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести с 22 февраля по 1 марта для учащихся школ с первого по четвертый классы. Об этом заявил РИА Новости замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«Как отец восьмерых детей, двое из которых учатся в начальной школе, предлагаю ввести для всех учеников начальных классов дополнительные каникулы в зимний период — с 22 февраля по 1 марта», — сказал Гриб.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в школах России осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней, чтобы «дети могли полноценно восстановиться».

8 июля стало известно, что для адаптации первоклассников Минпросвещения разрешило школам в сентябре и октябре сокращать количество часов, рекомендованных для изучения ряда предметов. В министерстве подчеркнули, что содержание учебных программ при этом не изменится.

Ранее в России отменили домашние задания для первоклассников.

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