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Общество

Под Воронежем эвакуированы объекты Wildberries

В Воронежской области эвакуированы логистические объекты Wildberries
Ilya Moskovets/Global Look Press

В Воронежской области эвакуировали логистические объекты Wildberries, сообщает в Telegram-канале пресс-служба компании.

В посте уточняется, что это было сделано в соответствии с требованиями безопасности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил накануне вечером об опасности атаки дронов в регионе. Вскоре в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском, Бобровском и Россошанском районах и Воронеже была объявлена тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотников.

С июля объекты Wildberries не раз становились целью ударов БПЛА. Так, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистические центры компании в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске несовместимые с жизнью травмы получили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек были ранены.

В ночь на 5 августа в Тульской области один из дронов упал на территории сортировочного центра Wildberries, там начался пожар. Сотрудники были эвакуированы. Тем не менее один человек пострадал.

7 августа ВСУ атаковали Свердловскую область с помощью БПЛА. В результате удара тоже загорелся склад Wildberries в Екатеринбурге, сотрудники не пострадали — их эвакуировали. Это была уже вторая попытка ВСУ атаковать данный объект.

Ранее сообщалось, что дрон в аэропорту Лейпцига ударил по самоуверенности Европы.

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