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Общество

В Тульской области локализовали пожар в логистическом центре Wildberries

Миляев: пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован
РИА Новости

В Тульской области локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries, который произошел после атаки БПЛА. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций», — говорится в публикации.

По словам Миляева, работу осуществляют специалисты лабораторий «Природы» и Роспотребнадзора. Экологическая ситуация находится на контроле. На данный момент превышений вредных веществ в воздухе выявлено не было. Проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алексине.

В ночь на 5 августа над Тульской областью сбили 107 украинских беспилотных летательных аппаратов, рассказал Миляев. Один из дронов упал на территории сортировочного центра Wildberries, вследствие чего там начался пожар. В пресс-службе RWB заявили, что сотрудники были заблаговременно эвакуированы. Тем не менее один человек получил травмы.

Кроме того, после налета БПЛА были выявлены повреждения двух многоквартирных домов и двух производственных объектов. Пострадавшие производственные объекты расположены в Узловском районе региона и Новомосковске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане начали строить огромные склады Wildberries.

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