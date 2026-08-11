«Удар по самоуверенности Европы»: чем обернулся инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига

Полицейский в защитном костюме и робот-сапер во время обследования дрона в аэропорту Лейпцига, 5 августа 2026 года

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига стал ударом по самоуверенности Европы. Журналист Bloomberg Майкл Нинабер заявил, что произошедшее нанесло наибольший ущерб тому, насколько способным ощущает себя Брюссель в вопросе отражения атак на инфраструктуру и военные объекты. О том, что за дрон обнаружили в авиагавани и как продвигается расследование инцидента, — в материале «Газеты.Ru».

Беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный в аэропорту Лейпцига 5 августа, не причинил никакого физического вреда, но нанес удар по самоуверенности Европы. Об этом в колонке для агентства Bloomberg заявил журналист Майкл Нинабер, освещающий вопросы обороны в Германии.

«Наибольший ущерб был нанесен уверенности Европы в своей способности отражать атаки на свою инфраструктуру и военные объекты. <...> Лейпцигский аэропорт стал крупным транспортным узлом для поставок оружия на фронт на востоке Украины. <...> Остается неясным, как беспилотник проник за пределы зоны безопасности аэропорта», — отметил Нинабер.

Журналист также процитировал заявление представителя минобороны Германии Митко Мюллера. Тот на пресс-конференции в Берлине признал, что немецкие власти не могут «обеспечить круглосуточное обнаружение и защиту вдоль десятков тысяч километров забора».

Новые подробности инцидента

5 августа немецкие СМИ сообщили, что в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. По данным Bild, низколетящий дрон заметили в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан-124. Его, как писала газета, увидел сотрудник наземной службы аэропорта — он перехватил БПЛА, «опустил на землю» и удерживал в таком положении.

При этом позже издание Die Zeit со ссылкой на видео с камер видеонаблюдения, уточнило, что дрон появился на территории аэропорта намного раньше. Газета раскрыла, что

4 августа около 19:30 по местному времени (18:30 мск) беспилотник подлетел к стоявшему на земле Ан-124 и врезался в его крыло. После этого дрон отскочил и упал на землю, не взорвавшись.

«Беспилотник был обнаружен случайно лишь четыре часа спустя... Устройство заметил водитель туристического автобуса. <...> Дрон уже лежал на земле, когда к нему подошел водитель автобуса. Немного помедлив, он наступил на аппарат ногой и сообщил о случившемся службе безопасности»,

— говорится в публикации.

По данным Die Zeit, взрывное устройство также обнаружили не на самом БПЛА, а на некотором расстоянии от него. Возможно, оно оторвалось вследствие удара дрона о самолет.

Газета отметила, что ранее существовала версия, что беспилотник мог служить своего рода предупреждением. Однако новые обстоятельства, которые стали известны благодаря записям с камер, указывают на то, что дрон был запущен с явным намерением причинить ущерб украинскому борту.

«Аэропорт Лейпцига лишь чудом избежал разрушительного теракта. <...> Взрывчатое вещество «Семтекс», которым был оснащен аппарат, обладает такой мощностью, что, вероятно, могло бы привести к взрыву самолета»,

— уточнила газета.

Как добавила Die Zeit, крылья Ан-124, куда врезался БПЛА, — это одна из наиболее уязвимых частей самолета, поскольку в них находятся топливные баки.

Что известно о дроне?

Bild ранее также сообщила, что беспилотник, найденный в аэропорту Лейпцига, не был куплен в магазине или на маркетплейсе, его изготовили на заказ. БПЛА был оснащен специальным аккумулятором, с помощью которого аппарат мог оставаться в воздухе в течение длительного времени. Телеканал ZDF со ссылкой на источники также сообщал, что на дроне были установлены 5G-антенны: это указывает на управление аппаратом через мобильную связь.

Эксперт по БПЛА Кристиан Кайзер в беседе с газетой заявил, что это «худший сценарий для обнаружения». По данным Bild, дрон действительно остался практически незамеченным для систем защиты аэропорта и органов безопасности. Он был специально сконструирован так, чтобы их обходить.

Как продвигается расследование?

Расследованием инцидента с беспилотником занимается Генпрокуратура ФРГ. Глава МВД Германии Александер Добриндт ранее расценил инцидент как «сценарий гибридной атаки» и не исключил, что заказчиками могут быть «иностранные государства». Несмотря на то, что посол Украины в Германии Алексей Макеев практически сразу заявил, что за инцидентом не может стоять никто, кроме России, немецкие власти воздержались от прямых обвинений в сторону Москвы. Отверг причастность РФ к произошедшему и доктор исторических наук и эксперт по России Маттиас Уль.

В беседе с телеканалом n-tv он отметил, что существует ряд вопросов, которые ставят под сомнение потенциальное участие России. Так, по его словам, «агенты Москвы» на Западе находятся под пристальным наблюдением, и они не смогли бы руководить «такой сложной операцией». Кроме этого, практически невыполнимой она была бы и для «одноразовых агентов».

«Приобретение необходимых взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также подготовка их к применению требуют соответствующих специальных знаний, которыми обладают только подготовленные специалисты»,

— подчеркнул Уль.

В то же время газета Bild выяснила, что на дроне обнаружили ДНК, которая совпадает с образцами, найденными при расследовании инцидента в логистическом центре DHL в этом же аэропорту в 2024 году. По информации издания, эти ДНК-маркеры совпали с информацией в европейской базе данных. На данный момент они не привязаны к конкретному человеку, однако схожие образцы зарегистрированы в Литве. Там четыре человека проходят обвиняемыми по делу об отправке зажигательных устройств через DHL.