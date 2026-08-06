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Общество

Мать убитых в Таиланде россиян рассказала, что стало с их телами

Зарина Назимова: тела Романа и Дианы Назимовых кремировали в Бангкоке

Тела убитых в Паттайе россиян Романа и Дианы Назимовых кремировали в Бангкоке 5 августа. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости мать погибших Зарина Назимова.

6 августа в Паттайе состоялась символическая церемония прощания с убитыми братом и сестрой: ее провели на месте, где нашли их закопанные тела — в лесу на расстоянии около 300 м от автомагистрали №331 в районе Хуай-Яй.

«Я это сделала вчера. В кругу семьи. В Бангкоке. Мы проводили их очень красиво», — сказала Зарина Назимова.

Женщина также поблагодарила всех тех, кто помог организовать прощание с ее детьми.

До этого Назимова заявила СМИ, что раскрытие убийства ее сына и дочери в Таиланде позволило пресечь дальнейшие преступления.

Диана и Роман Назимовы пропали 26 июля, позже выяснилось, что их убили. Подозреваемых задержали спустя пять дней — они признались в преступлении и показали, где закопали тела своих жертв. Неподалеку от места, где нашли россиян, обнаружили еще три трупа. Жители Паттайи потребовали приговорить к смертной казни подозреваемых в убийстве.

Премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать убитых в Таиланде россиян назвала своих детей героями.

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