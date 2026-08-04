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Общество

Мать убитых в Таиланде россиян назвала своих детей героями

Мать убитых в Паттайе россиян назвала своих детей остановившими убийства героями
mickeykwang/Shutterstock/FOTODOM

Зарина Назимова, мать убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых, назвала своих детей героями, смерть которых остановила серию убийств. Пост об этом появился на странице женщины в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои дети — герои. Да, я потеряла самое дорогое, но я знаю одно — эти убийцы больше никогда никого не убьют. И если благодаря расследованию трагедии моих детей были остановлены те, кто мог продолжить убивать, значит их жизнь изменила судьбы других людей», — написала она.

Жители Паттайи потребовали приговорить к смертной казни мужчин, подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Брат и сестра пропали 26 июля, позже выяснилось, что их убили. Подозреваемых задержали спустя пять дней — они признались в преступлении и показали, где закопали тела своих жертв. Неподалеку от места, где нашли россиян, обнаружили еще три трупа.

Премьер страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом, и что он лично будет следить за ходом расследования. Он также извинился за произошедшее и отметил, что убийство россиян нанесло ущерб имиджу королевства. Глава правительства подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.

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