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Общество

Мать убитых в Таиланде россиян рассказала о расследовании

Назимова: раскрытие убийства Дианы и Романа позволило пресечь другие эпизоды
Кадры из видео/thairath.co.th

Раскрытие убийства россиян Дианы и Романа Назимовых в Таиланде позволило пресечь дальнейшие преступления. Об этом заявила мать погибших Зарина в разговоре с ТАСС.

«Я уверена, что мои дети спасли других людей. Если бы этих преступников тогда не нашли, они продолжили бы убивать. Благодаря расследованию их удалось остановить», — сказала она.

Также Назимова, называла своих детей героями, смерть которых остановила серию убийств. По словам женщины, жизнь Романа и Дианы изменила судьбы других людей.

Жители Паттайи потребовали приговорить к смертной казни мужчин, подозреваемых в убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых. Брат и сестра пропали 26 июля, позже выяснилось, что их убили. Подозреваемых задержали спустя пять дней — они признались в преступлении и показали, где закопали тела своих жертв. Неподалеку от места, где нашли россиян, обнаружили еще три трупа.

Премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми.

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