В Паттайе прошла церемония прощания с убитыми братом и сестрой из России

В Паттайе состоялась символическая церемония прощания с убитыми братом из сестрой из России: ее провели на месте, где нашли их закопанные тела — в лесу на расстоянии около 300 м от автомагистрали № 331 в районе Хуай-Яй. Об этом сообщил живущий в Таиланде россиянин Константин Орловский на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, мероприятие началось в 10:00 по местному времени и уже завершилось, но все желающие в течение дня могут приехать на место его проведения и почтить память жертв убийства. На дороге рядом расставлены патрули полиции, сотрудники которой будут помогать тем, кто приедет на это место, его найти.

Как пишет Pattaya News, в приглашении на церемонию говорилось, что посетители могут принести цветы — белые гвоздики, лилии или розы, «произнести прощальные слова или почтить память в тишине». Судя по видео с мероприятия, в нем участвовали местные буддийские монахи.

Приглашение на церемонию публиковала в соцсетях семья убитых сестры и брата.

«Даже простое присутствие на церемонии уже является большим ободрением для семьи», — говорилось в обращении.

Мать Назимовых выразила глубокую благодарность общественности Таиланда за помощь, поддержку и заботу в трудный для нее период.

Она рассказала журналистам, что смерть ее детей позволила пресечь дальнейшие преступления, которые могли бы совершить те же люди.

«Если бы этих преступников тогда не нашли, они продолжили бы убивать. Благодаря расследованию их удалось остановить», — пояснила женщина.

По последним данным, следствие по делу завершено, тела убитых переданы семье.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. В ходе их поисков задержали двух местных жителей, которые сознались в убийстве молодых людей из-за байка. Его нашли разобранным и закопанным. Также преступники указали место, где зарыли тела россиян. Там же были найдены трупы еще трех их жертв.

Ранее тайские таксисты перестали брать деньги с россиян после трагедии с Назимовыми.