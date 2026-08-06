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Общество

Аэропорт Домодедово временно начал обслуживать рейсы по согласованию

Росавиация: аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА, летевших в сторону столицы. На фоне угрозы атаки дронов московский аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предупредил автомобилистов, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничено из-за атаки беспилотников на регион. По его словам, для обеспечения безопасности перекрыт участок дороги от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Евраев призвал жителей отказаться от поездок в сторону столицы до отмены режима беспилотной опасности.

Ранее в Якутске на взлетной полосе аэропорта нашли необычный предмет.

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