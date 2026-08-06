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Общество

Московский аэропорт Внуково перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Shutterstock

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По ее данным, меры приняты для обеспечения безопасности полетов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — предупредили в Росавиации.

По данным Минобороны РФ, 5 августа с 8:00 по 20:00 мск средства ПВО сбили над регионами России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны самолетного типа уничтожили над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Орловской областей. Также БПЛА перехватили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Башкортостаном, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига заметили беспилотник в непосредственной близости от украинского грузового самолета. Дрон нес самодельное взрывное устройство, которое не сработало из-за неисправного детонатора. После обнаружения БПЛА аэропорт закрыли, из-за чего один из самолетов был вынужден уйти на второй круг и столкнулся с неизвестным объектом. Пилоты считают, что это также был беспилотник. Что известно об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Якутске на взлетной полосе аэропорта нашли необычный предмет.

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