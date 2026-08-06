Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

На фоне угрозы атаки БПЛА московский аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого Собянин рассказал, что власти Москвы совместно с министерством обороны РФ принимают меры для усиления системы противовоздушной обороны. По его словам, с этой целью оборудуют боевые позиции ПВО, а также развертывают дополнительные силы и средства.

Как отметил градоначальник, в настоящее время в Москве производится целая линейка дронов, предназначенных для перехвата украинских БПЛА. Также в силах ПВО формируется добровольческое подразделение, добавил Собянин.

Ранее мэр Москвы раскрыл, сколько украинских БПЛА было уничтожено на подлете к столице в июле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!