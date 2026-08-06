Собянин сообщил об отражении атаки трех беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».
По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
На фоне угрозы атаки БПЛА московский аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
До этого Собянин рассказал, что власти Москвы совместно с министерством обороны РФ принимают меры для усиления системы противовоздушной обороны. По его словам, с этой целью оборудуют боевые позиции ПВО, а также развертывают дополнительные силы и средства.
Как отметил градоначальник, в настоящее время в Москве производится целая линейка дронов, предназначенных для перехвата украинских БПЛА. Также в силах ПВО формируется добровольческое подразделение, добавил Собянин.
Ранее мэр Москвы раскрыл, сколько украинских БПЛА было уничтожено на подлете к столице в июле.