В Ярославле перекрыли выезд на Москву из-за атаки беспилотников

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили из-за атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в «Максе».

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА», — написал он.

Для обеспечения безопасности перекрыт участок дороги от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Губернатор призвал жителей отказаться от поездок в сторону Москвы до отмены режима беспилотной опасности. Он добавил, что силовые структуры продолжают работу по обеспечению безопасности, и призвал граждан дожидаться сигнала «Беспилотная опасность».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА, летевших в сторону столицы. На фоне угрозы атаки дронов московский аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы: воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее власти Приморья решили создать мобильные группы для защиты предприятий от дронов.