В Якутске на взлетной полосе аэропорта нашли необычный предмет

На взлетной полосе аэропорта Якутска нашли игрушечный вертолет. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 2 августа, уточнил канал. Так, игрушку обнаружили при осмотре взлетно-посадочной полосы (ВПП). О находке производственно-диспетчерская служба воздушной гавани сразу же доложила в Якутский центр Единой системы организации воздушного движения

«Согласно оперативной телеграмме, игрушечный вертолет лежал на искусственной ВПП между рулежной дорожкой Bravo и РСП. После обнаружения его убрали с полосы. На безопасности полетов и работе аэропорта это никак не отразилось», — говорится в посте.

Каким образом предмет оказался на взлетно-посадочной полосе, неизвестно.

В июле пассажирский самолет Airbus, летевший из Новосибирска, по ошибке сел на строящуюся ВПП в аэропорту Махачкалы. При выполнении визуального захода командир воздушного судна принял строящуюся ВПП-32 за действующую и выполнил посадку, которая прошла благополучно.

После приземления самолет самостоятельно освободил полосу и смог вырулить на стоянку, следуя за машиной сопровождения.

Ранее самолет столкнулся с беспилотником над Нью-Йорком.