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Общество

Лантратова раскрыла число пропавших без вести жителей Курской области после вторжения ВСУ

Лантратова: судьба 302 курян остается неизвестной после вторжения ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона два года назад. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее словам, поиск пропавших курян стал одной из самых сложных задач с первых дней боевых действий в приграничье.

«Судьба 302 человек до сих пор остается неизвестной», — сказала Лантратова.

16 июля в российских силовых структурах рассказали, что «курская авантюра», инициированная главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, привела к потере почти 80 тысяч украинских военнослужащих. По словам силовиков, результатом вторжения ВСУ в Курскую область также стал перенос боевых действий на территорию Сумской области.

С 6 августа 2024 года Вооруженные силы России вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее ВС России ударили по бригаде ВСУ, вторгшейся в 2024 году в Курскую область.

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