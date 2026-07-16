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Армия

В России раскрыли последствия «курской авантюры» Сырского

ТАСС: курская авантюра Сырского стоила ВСУ почти 80 тысяч военных
Офис президента Украины

«Курская авантюра», инициированная главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, привела к потере почти 80 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, результатом вторжения ВСУ в Курскую область также стал перенос боевых действий на территорию Сумской области.

В апреле силовики рассказали, что украинские военнослужащие возлагают ответственность за провал наступления на Курскую область на президента Украины Владимира Зеленского и Сырского. По словам источников, в ВСУ считают, что «курская авантюра» не только не улучшила положения украинских войск, но и привела к уничтожению их наиболее боеспособных подразделений.

С 6 августа 2024 года Вооруженные силы России вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. В регионе был введен режим контртеррористической операции.

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее стало известно, почему Сырский продвигает в командиры боевиков «курской авантюры».

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