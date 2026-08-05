Над Россией сбили 200 беспилотников ВСУ за день

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, дроны уничтожили над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Орловской областей. Также аппараты сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Башкортостаном, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

В Минобороны добавили, что попытки атак были осуществлены в период с 8:00 по 20:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа.

15 июля беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль станции, в котором находился главный инженер Александр Яковлев, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Он получил несовместимые с жизнью травмы, также не выжил водитель. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя обвинил Киев в попытке создать техногенную катастрофу.