Нес пакет со взрывчаткой: в аэропорту Лейпцига заметили БПЛА рядом с украинским самолетом

Ночью 5 августа в аэропорту Лейпцига заметили беспилотник в непосредственной близости от украинского грузового самолета. Дрон нес самодельное взрывное устройство, которое не сработало из-за неисправного детонатора. После обнаружения БПЛА аэропорт закрыли, из-за чего один из самолетов был вынужден уйти на второй круг и столкнулся с неизвестным объектом. Пилоты считают, что это также был беспилотник. Что известно об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Bild.

По данным издания, низколетящий дрон заметили в непосредственной близости от украинского грузового самолета Ан около 23:42 вторника (00:42 среды мск). Сотрудник наземной службы аэропорта перехватил его, «опустил на землю» и удерживал в таком положении.

Через 11 минут на место прибыли сотрудники федеральной полиции. Они выяснили, что БПЛА был оснащен самодельном взрывным устройством. Как пишет газета, взрывчатое вещество находилось в небольшом пакете, который нес беспилотник. Рентгеновские снимки также показали наличие детонатора, однако он оказался неисправен.

В итоге специалисты удалили детонатор, а пакет со взрывчаткой решили не взрывать контролируемым подрывом. Вместо этого, как уточнила Bild, его упакуют в специальный контейнер, чтобы позже исследовать беспилотник и пакет на предмет возможных улик.

По данным Welt , представитель НАТО подтвердил информацию о том, что БПЛА обнаружили рядом с украинским грузовым самолетом .

Второй беспилотник столкнулся с самолетом

После обнаружения беспилотника работа аэропорта Лейпцига была приостановлена. Из-за этого один из направлявшихся в авиагавань грузовых самолетов был вынужден уйти на второй круг. По данным Bild, затем примерно в 6 км от аэропорта на высоте около 400 метров борт столкнулся с неизвестным объектом. В итоге самолет приземлился в Ганновере, после посадки на нем обнаружили незначительные повреждения носовой части.

«Пилоты предполагают, что столкнулись с беспилотником. По версии следствия, это мог быть второй дрон, зафиксированный службой безопасности аэропорта», — отметила газета.

По ее информации, полиция Нижней Саксонии уже осмотрела самолет для сбора улик. В МВД Германии, Генпрокуратуре Дрездена и земельном ведомстве по уголовным делам Саксонии подтвердили, что борт компании DHL столкнулся с неопознанным летательным объектом, но не уточнили, идет ли речь о беспилотнике и была ли в нем взрывчатка.

Расследование начато

Немецкие правоохранители уже начали расследование по факту инцидента. Дело ведут центральный отдел по борьбе с экстремизмом при прокуратуре Дрездена и полицейский центр противодействия терроризму и экстремизму.

«Из источников в структурах безопасности Саксонии BILD стало известно, что к расследованию также планируют подключиться следователи НАТО», — раскрыла Bild.

Агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ также сообщило, что министр внутренних дел страны Александер Добриндт прервал отпуск из-за инцидента с беспилотником и в скором времени проведет совещание по оперативной обстановке с министром внутренних дел Саксонии Армином Шустером и главами органов безопасности федерального и земельного уровней.

Поиски человека, запускавшего беспилотники, пока не дали результатов. Однако украинская сторона уже поспешила обвинить в инциденте России. Посол Киева в Германии Алексей Макеев заявил, что Москва якобы уже давно ведет гибридную войну не только против Украины, но и против Европы. Доказательств этой версии нет, в России инцидент с дронами в Лейпциге не комментировали.