Путин назвал главную задачу в Белгородской области

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Об этом сообщили в Кремле.

Путин поприветствовал Шуваева. Он назвал главным на данный момент для Белгородской области обеспечение безопасности людей

«Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас - вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития, мы их забывать не должны», — сказал президент.

Белгородская область регулярно подвергается атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, беспилотник ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Валуйском округе. Семилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, спины и ног оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу

13 мая Путин принял отставку губернаторов Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполнять обязанности главы региона был назначен генерал-майор Александр Шуваев, который является участником боевых действий на Украине.

Ранее в Белгороде три человека пострадали из-за атаки ВСУ на многоквартирный дом.