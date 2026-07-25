В Белгороде три человека пострадали из-за атаки ВСУ на многоквартирный дом

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде, три человека пострадали. Об этом врио губернатора региона Александр Шуваев рассказал в своем Telegram-канале.

«В результате очередной атаки беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом на улице Есенина. Троих мужчин, получивших осколочные ранения, бригады скорой помощи доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в публикации.

По словам Шуваева, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается.

Как уточнил врио губернатора, в результате атаки частично разрушена стена здания, повреждены остекление и припаркованные машины.

Кроме того, второй БПЛА атаковал коммерческий объект. В результате были повреждены сооружение, фасад и три автомобиля.

25 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 1060 беспилотных летательных аппаратов и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. При этом общее количество ликвидированных за время СВО дронов достигло 189 475.

Кроме того, силы Черноморского флота РФ в акватории Черного моря нейтрализовали украинский безэкипажный катер.

Ранее в Херсонской области назвали число пострадавших за сутки жителей из-за атак ВСУ.