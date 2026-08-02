Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

БПЛА ударил рядом с детской площадкой в Белгородской области

Шуваев: дрон ударил вблизи детской площадки в Белгородской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотник ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Валуйском округе Белгородской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате произошедшего не выжил один ребенок — тринадцатилетняя девочка, еще двое – получили ранения.

Семилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, спины и ног оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Вторую пострадавшую, девятилетнюю девочку, с осколочными ранениями также доставляют в больницу, добавил глава региона.

До этого сообщалось, что дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори в Белгородском округе. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина, их госпитализировали в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Позднее их перевели в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!