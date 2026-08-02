БПЛА ударил рядом с детской площадкой в Белгородской области

Беспилотник ударил по территории рядом с детской площадкой в селе Принцевка в Валуйском округе Белгородской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате произошедшего не выжил один ребенок — тринадцатилетняя девочка, еще двое – получили ранения.

Семилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, спины и ног оперативно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Вторую пострадавшую, девятилетнюю девочку, с осколочными ранениями также доставляют в больницу, добавил глава региона.

До этого сообщалось, что дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори в Белгородском округе. В результате пострадали два человека — мужчина и женщина, их госпитализировали в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Позднее их перевели в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

Ранее депутат рассказал о тактике дроновых атак ВСУ на российскую территорию.