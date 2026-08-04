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Общество

Следователи назвали главные версии исчезновения Усольцевых

Дядечкина: в СК определили две главных версии исчезновения Усольцевых
Соцсети

Следователи не нашли подтверждений большинству версий пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на помощника руководителя ведомства Анастасию Дядечкину.

По словам собеседницы, специалисты придерживаются двух версий: криминальная и несчастный случай.

«Все остальные в ходе следствия не нашли своего подтверждения», – рассказала Дядечкина.

Говоря о поисках, она сообщила, что сейчас работа следователей сосредоточена на процессуальных действиях, которые не имеют отношения к полевым выходам.

Семья, состоящая из трех человек, пропала в сентябре прошлого года во время похода. Во время первого этапа поисков супругов и их пятилетнюю дочь обнаружить не удалось.

Мероприятия прерывались из-за холодного времени года, но весной возобновились. На месте специалисты обнаружили палку для скандинавской ходьбы, однако во время экспертизы выяснилось, что генетического материала Усольцевых на ней не было.

Ранее опытный турист рассказал, где могла исчезнуть семья Усольцевых.

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