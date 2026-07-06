В СК рассказали о результатах экспертизы предмета, найденного на месте пропажи Усольцевых

СК: на палке для скандинавской ходьбы не нашли генетический материал Усольцевых

Специалисты завершили проверку палки для скандинавской ходьбы, которую обнаружили на месте пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

На предмете не обнаружили генетического материала кого-то из членов семьи.

«Других экспертиз по найденной палке проводить не планируют», – сообщается в публикации.

Предмет обнаружили во время масштабных поисков семьи. Сергей Усольцев, его жена и дочь отправились в поход, но так и не вернулись домой. Они также перестали отвечать на звонки.

После этого были организованы одни из самых масштабных поисков в регионе. Волонтеры и спасатели прерывались на холодное время года, но весной продолжили мероприятия. Пропавших все еще не нашли.

Когда стало известно о найденной на месте палке, пасынок Сергея заявил, что отчим не любил пользоваться такой поддержкой во время походов и предпочитал, чтобы руки были свободны.

Ранее криминалист расшифровал находки, обнаруженные на месте пропажи Усольцевых