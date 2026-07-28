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Общество

Опытный турист рассказал, где могла исчезнуть семья Усольцевых

Турист Кулеш: Усольцевы могли провалиться в расщелины
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Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае, могла провалиться в расщелины между глыбами возле скалы Буратинка. Такую версию выдвинул опытный турист Алексей Кулеш, побывавший на месте происшествия, пишет aif.ru.

По его словам, между глыбами есть глубокие ниши и провалы, в которые легко упасть и откуда невозможно выбраться. Усольцевы, по мнению Кулеша, могли спуститься в одну из таких расщелин, пытаясь укрыться от ветра и осадков, получить травмы и не суметь подняться наружу. Он также отметил, что густая трава и мох идеально маскируют расщелины, скрывая любые следы.

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочкой пропали во время туристического похода в районе красноярского поселка Кутурчин в конце сентября 2025 года. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Активная фаза поисков приходилась с сентября 2025 года до формирования устойчивого снежного покрова. 23 мая спасатели вновь выехали в зону поисков, пытаясь найти Усольцевых. Одной из приоритетных версий следствия остается несчастный случай. В СМИ продолжают появляться разные версии произошедшего, в том числе о том, что семья может быть жива.

Ранее стала известна подозрительная деталь о главе пропавшей в тайге семьи Усольцевых.

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