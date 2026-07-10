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Общество

Стало известно, когда закончатся дополнительные поиски Усольцевых

СК: поиски Усольцевых продлятся до 12 июля
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Семью Усольцевых, которые пропали в Красноярском крае, будут искать почти до середины июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Мероприятия продлятся до 12 июля. Ирину, Сергея и их пятилетнюю дочь все еще не нашли.

Семья Усольцевых пропала в конце сентября прошлого года. Как рассказали очевидцы, они приехали со стороны турбазы, одежда на всех путешественниках якобы была летней, в руках не было палок или другого оснащения для походов.

Путешественники оставили машину и пошли по дороге, которая ведет к местным достопримечательностям.

Позже они перестали отвечать на звонки. В регионе специалисты организовали масштабные поиски, которые останавливали на несколько месяцев из-за погодных условий.

Ситуация породила множество слухов. Например, о том, что семью нашли, но это не подтвердилось. Помимо этого предполагалось, что они сбежали в другую страну. На данный момент СК придерживается версии о несчастном случае.

Ранее стало известно о результатах экспертизы предмета, найденного на месте пропажи Усольцевых.

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