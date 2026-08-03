Путин пообщался с финалистами конкурса «Большая перемена»

Президент России Владимир Путин встретился с финалистами и участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Во время общения учащиеся из разных регионов рассказали главе государства о своих проектах и достигнутых успехах. Российский лидер при этом спрашивал у них их дальнейшие планы. Так, один из участников отметил, что поступает в Президентскую академию на производственный менеджмент.

Другой учащийся пригласил Путина в Бурятию. Он рассказал о своих соревнованиях по дзюдо и самбо, а также спросил у президента, как он настраивает себя на победу.

«Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа», — сказал Путин.

3 августа Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Глава государства посетил кампус Сибирского федерального университета, где принял участие в церемонии закрытия финала конкурса «Большая перемена».

Ранее пинающего мяч Путина на «Большой перемене» сняли на видео.