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Политика

Пинающего мяч Путина на «Большой перемене» сняли на видео

Путин выступил на церемонии закрытия конкурса «Большая перемена» в Красноярске

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия всероссийского конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Об этом пишет РИА Новости.

Выходя на сцену, глава государства вернул два футбольных паса, переданные ему юными ведущими. Собравшиеся в зале школьники поприветствовали Путина бурными овациями, которые продолжались несколько секунд.

Во время выступления президент поблагодарил школьников за участие в конкурсе и пожелал им удачи. Российский лидер отметил, что за те годы, которые проводится конкурс, в нем приняли участие более 7 млн человек. По его словам, многие конкурсанты стали студентами ведущих вузов РФ. Некоторые занялись собственным творчеством, создали сайты и платформы.

«Большая перемена» является крупнейшим проектом для талантливых детей и подростков. Конкурс проводится ежегодно с 2020 года, в нем предусмотрено 12 направлений, которые организаторы называют вызовами: от науки и технологий до искусства и творчества. Участники «Большой перемены» представляют свои новаторские проекты, победителями станут 300 учащихся 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие на специально оборудованном поезде, следующем через всю Россию.

Ранее Путин рассказал о будущем российских детей.

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