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Политика

Путин прибыл в Красноярск на финал конкурса «Большая перемена»

Путин посетил Сибирский федеральный университет в Красноярске
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Красноярск. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Глава государства посетил кампус Сибирского федерального университета, где примет участие в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В предыдущий раз Путин посещал город в марте 2019 года, когда принимал участие в открытии XXIX Всемирной зимней универсиады. Тогда он встречался с участниками сборной России в деревне Универсиады.

Конкурс «Большая перемена» является крупнейшим проектом для детей и подростков в России. Его программа включает 12 тематических направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества.

По итогам конкурса победителями станут 300 учащихся 5–7-х классов, которые отправятся в путешествие по стране на специально оборудованном поезде, следующем через всю Россию. Кроме того, педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей, а также возможность пройти специальную просветительскую программу от партнеров проекта.

24 июля Путин приехал на Иркутский авиазавод. В ходе визита президент, в частности, ознакомился с производством первых 18-ти серийных самолетов МС-21. Его сопровождали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов и генеральный директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов. Главе государства продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Кроме того, Путин поднялся в кабину нового МС-21.

Ранее Путин встретился с Токаевым в Омске.

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