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Общество

Высокопоставленный грузинский чиновник уволился после масштабного блэкаута

Netgazeti: глава Госэлектросистемы Грузии ушел с поста после июльского блэкаута
Irakli Gedenidze/Reuters

Глава Госэлектросистемы Грузии Вано Зардиашвили уволился на фоне расследования причин масштабного июльского блэкаута. Об этом сообщает Netgazeti.

Из сообщения следует, что Зардиашвили написал заявление в пятницу. Однако в министерстве экономики Грузии эту информацию не подтвердили, заявив, что он находится в отпуске, пишет Тabula. В Государственной электросистеме тоже утверждают, что Зардиашвили в отпуске.

При этом источники в энергетическом секторе заявили, что уже выбран новый глава Госэлектросистемы — Давид Вардиашвили, который курирует в компании транспортировку газа.

Зардиашвили, бывший депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта», возглавил Государственную электросистему в 2025 году. До этого он четыре года проработал там же директором по юридическим, экологическим и социальным вопросам.

Новости о его отставке появились на фоне расследования причин двух масштабных отключений электроэнергии по всей Грузии 24 и 25 июля. В полночь 24 июля электричество пропало в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других городах, а потребление электроэнергии упало с 1860 МВт до 564 МВт.

Блэкаут привел к серьезным сбоям в работе инфраструктуры: остановились насосные станции водоснабжения, около 300 тысяч абонентов в Тбилиси и Рустави остались без воды. Застряли составы в метро, ночной поезд Тбилиси-Батуми опоздал на три часа.

К утру электроснабжение восстановили, но примерно в 08:00 произошло второе масштабное отключение, затронувшее Тбилиси и еще несколько городов.

Служба госбезопасности возбудила уголовное дело о саботаже. Нацкомиссия по регулированию энергетики и водоснабжения в промежуточном отчете указала, что причиной блэкаута могло стать отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана.

Ранее в Грузии рассказали о влиянии блэкаута на авиасообщение.

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