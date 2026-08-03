Высокопоставленный грузинский чиновник уволился после масштабного блэкаута

Глава Госэлектросистемы Грузии Вано Зардиашвили уволился на фоне расследования причин масштабного июльского блэкаута. Об этом сообщает Netgazeti.

Из сообщения следует, что Зардиашвили написал заявление в пятницу. Однако в министерстве экономики Грузии эту информацию не подтвердили, заявив, что он находится в отпуске, пишет Тabula. В Государственной электросистеме тоже утверждают, что Зардиашвили в отпуске.

При этом источники в энергетическом секторе заявили, что уже выбран новый глава Госэлектросистемы — Давид Вардиашвили, который курирует в компании транспортировку газа.

Зардиашвили, бывший депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта», возглавил Государственную электросистему в 2025 году. До этого он четыре года проработал там же директором по юридическим, экологическим и социальным вопросам.

Новости о его отставке появились на фоне расследования причин двух масштабных отключений электроэнергии по всей Грузии 24 и 25 июля. В полночь 24 июля электричество пропало в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других городах, а потребление электроэнергии упало с 1860 МВт до 564 МВт.

Блэкаут привел к серьезным сбоям в работе инфраструктуры: остановились насосные станции водоснабжения, около 300 тысяч абонентов в Тбилиси и Рустави остались без воды. Застряли составы в метро, ночной поезд Тбилиси-Батуми опоздал на три часа.

К утру электроснабжение восстановили, но примерно в 08:00 произошло второе масштабное отключение, затронувшее Тбилиси и еще несколько городов.

Служба госбезопасности возбудила уголовное дело о саботаже. Нацкомиссия по регулированию энергетики и водоснабжения в промежуточном отчете указала, что причиной блэкаута могло стать отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана.

Ранее в Грузии рассказали о влиянии блэкаута на авиасообщение.