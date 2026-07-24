В Грузии рассказали о влиянии блэкаута на авиасообщение

ТАСС: отключение электроэнергии в Грузии не повлияло на авиасообщение

Блэкаут по всей территории Грузии не повлиял на авиасообщение, оно осуществляется в обычном режиме. Об этом сообщает ТАСС источник в авиадиспетчерских службах региона.

По словам источника агентства, полеты над страной в настоящее время осуществляются в штатном режиме, их диспетчерское сопровождение обеспечивается в полном объеме.

В ночь на 24 июля почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетических сетях. Возникли также проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

Кроме того, оказалась обесточена Абхазия. По информации республиканского Минэнерго, это произошло из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. В данный момент идет процесс восстановления подачи электричества в республику.

Ранее в Крыму произошел частичный блэкаут.