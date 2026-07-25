Часть жителей Тбилиси осталась без воды после блэкаута

После масштабного отключения света часть жителей Тбилиси осталась без воды

После масштабного отключения электроэнергии часть жителей Тбилиси столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции. Об этом РИА Новости рассказали в компании Georgian Water and Power (GWP).

«Из-за ограничения подачи электроэнергии была остановлена работа насосной станции на улице Бахтриони. В результате без воды осталась часть районов Ваке и Сабуртало. Электроснабжение насосной станции уже восстановлено», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что подача воды будет возобновляться поэтапно и полностью восстановится к 12:00 (11:00 мск).

Массовые отключения электричества произошли утром 25 июля примерно в 08:00 по местному времени. Сбои затронули столицу и ряд регионов страны.

По предварительной информации, причиной стал системный сбой в энергосистеме, который также привел к перебоям в работе телекоммуникационных сетей. Точные причины инцидента пока не установлены, их выяснением занимается Служба регулирования энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК).

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.