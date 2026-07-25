Работа тбилисского метро и железной дороги Грузии возобновилась после блэкаута

В Тбилиси восстановили работу метро, прерванную из-за масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщает Tabula.ge со ссылкой на заявление компании «Тбилисский метрополитен».

Движение поездов возобновилось после устранения последствий аварийного сбоя в энергосистеме. Также восстановлена работа электропоездов и в «Грузинской железной дороге», заявили в компании, не уточнив, повлияли ли перебои на график движения поездов дальнего следования.

Массовые отключения электричества произошли утром 25 июля примерно в 08:00 по местному времени. Сбои затронули столицу и ряд регионов страны. Накануне, 24 июля, в 01:00 уже фиксировалось аналогичное аварийное прекращение подачи энергии в Тбилиси и большинстве областей Грузии.

По предварительной информации, причиной стал системный сбой в энергосистеме, который также привел к перебоям в работе телекоммуникационных сетей. Точные причины инцидента пока не установлены, их выяснением занимается Служба регулирования энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК).

Ранее в Херсонской области произошло массовое отключение света.