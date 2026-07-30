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Общество

В Грузии назвали причину блэкаута 24 июля

Причиной блэкаута в Грузии 24 июля стало отделение энергосистемы от Азербайджана
Irakli Gedenidze/Reuters

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Грузии 24 июля могло стать отделение энергосистемы страны от энергосистемы Азербайджана. Об этом говорится в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения, пишет ТАСС.

Утверждается, что 24 июля энергосистема страны работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Примерно в 00:10 по местному времени произошло отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, и в этот момент началось падение частоты и напряжения. В результате произошло полное отключение энергосистемы.

Массовые отключения электроэнергии в Грузии произошли 24 и 25 июля. Почти вся территория страны, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии в связи с масштабным блэкаутом возбудила уголовное дело по статье «Саботаж».

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.

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