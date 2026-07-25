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Общество

В Грузии возбудили дело по статье о саботаже после блэкаута

Спецслужба Грузии завела дело по статье о саботаже из-за отключения электроэнергии
Sputnik/РИА Новости

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже в связи с масштабным отключением электроэнергии 24 и 25 июля. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает воспрепятствование функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам.

Массовые отключения электричества произошли утром 25 июля примерно в 08:00 по местному времени. Сбои затронули столицу и ряд регионов страны.

В ночь на 24 июля почти вся территория Грузии, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города, осталась без электроснабжения. Предварительно, причиной блэкаута стал масштабный сбой в энергетических сетях. Возникли также проблемы с мобильной связью у некоторых операторов.

Ранее в Абхазии отключилось электричество из-за аварии на Ингурской ГЭС.

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