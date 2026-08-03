Испанский суд начал проверку новой версии причин нашествия мигрантов в Сеуте

Europa Press: суд в Испании проверит версию об участии ОПГ в наплыве мигрантов

Национальная судебная палата Испании начала предварительное расследование по поводу возможной причастности преступной группы к организации массового проникновения мигрантов в Сеуту. Процесс инициировала судья Мария Тардон, сообщает Europa Press.

Тардон поручила Главному комиссариату по делам иностранцев и пограничному контролю Национальной полиции подготовить доклад о «массовом нелегальном въезде» десятков тысяч человек из Марокко в Сеуту 30 и 31 июля, чтобы проверить, не было ли в этом событии признаков «согласованной акции».

Поводом для начала предварительного расследования стала жалоба юридической правозащитной организации Iustitia Europa, которая указала на возможный состав преступления против безопасности государства, содействие нелегальной иммиграции и торговле людьми, а также на организацию преступного сообщества и бездействие властей.

В жалобе подчеркивается, что «мобилизация» мигрантов из Марокко в Сеуту «не может рассматриваться как обычное или спонтанное миграционное явление» из-за «временных масштабов и концентрации тысяч людей, одновременно бросающихся в море с марокканских берегов».

Правозащитники указали на признаки «инструментализации миграционных потоков», осуществляемой, по их мнению, с целью перегрузить силовые ведомства Испании и тем самым поставить под угрозу ее территориальную целостность и общественную безопасность на внешней границе Евросоюза.

Авторы жалобы пишут, что «пассивность марокканских властей на побережье предполагает намеренное ослабление пограничного контроля», и это «может быть истолковано как необходимая кооперация или сознательное попустительство» для организации массового исхода мигрантов в Испанию.

Europa Press отмечает, что, хотя Тардон потребовала от полиции предоставить данные о возможных участниках событий и уведомила прокуратуру о начале разбирательства, вопрос о подсудности дела Национальной судебной палате пока не решен.

Около 40 тысяч нелегалов проникли с марокканской территории в испанскую Сеуту через мол Тарахаль в прошлый четверг, как минимум 72 из них не выжили. Для размещения их тел создан временный морг.

Между выжившими начали возникать конфликты из-за нехватки воды и провизии. Испанские военные раздают им бесплатные еду и питье.

СМИ утверждают, что разведка Испании знала об этом наплыве мигрантов заранее и предупредила правительство страны, но оно якобы проигнорировало сигнал.

Ранее в МВД Марокко заявили, что события в Сеуте не были случайными.